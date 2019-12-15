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路跑／首次跑半馬完賽 徐薇淩：本只想喝完珍奶就好

2019-12-15 20:44聯合報 記者毛琬婷／即時報導

結束今年賽季，台灣高球好手徐薇淩今天轉戰跑道，參加2019台北馬拉松，生涯首次半馬成功完賽，賽後她在粉絲團發文寫道，自己本來抱持著只要跑到10公里的補給站喝到珍珠奶茶就可以回家了，結果發現自己很有機會完賽，「能跟2.8萬人一起跑步，還能在仁愛路巧遇朋友，真是太美好的經驗了。」

徐薇淩今年球季狀況較為起伏，結束LPGA賽程後，日前返台參加台哥大女子高球賽，最終留下第八名成績。結束球季後，徐薇淩也繼續留在台灣休息，準備面對來年新球季的挑戰，不過她在休兵期也沒閒著，今天成功完成人生第一場半程馬拉松。

「誤打誤撞報名了台北馬拉松，即便到了鳴笛仍覺到只要跑到10公里、喝到珍珠奶茶就可以回家了。」徐薇淩賽後說，「結果發現自己一小時就完成9公里，算了一下覺得要在剩下兩小時內完賽，是很有機會的事，因此轉面續朝終點邁進。」

就在徐薇淩喝完珍奶後，跑到12公里時兩腿的股四頭肌已開始痠痛，只能走走停停，「但看到旁邊開始撿人的巴士，逼自己跑起來通過檢查哨，跑上麥帥橋看到美景讓我覺得這早上不管怎麼累都已經值得。」

不過最後5公里更讓徐薇淩感到煎熬，最終以3小時4分34秒完賽，雖沒能完成賽前設定的目標3小時內，但她仍為自己初次半馬表現感到驕傲。

徐薇淩說：「踏過終點線後，覺得很為自己驕傲，從來不練跑的人完成了半馬，一路上調配自己的體能如果可以再加速一公里、如果可以塞內圈一點、如果省去排珍珠奶茶的時間，我一定可以在時間內完成。」

儘管首次跑半馬留下不錯的回憶，徐薇淩仍笑說這可能是自己唯一的一次，「台北馬拉松成功，但我應該不會再跑了，有體驗過就好。」

徐薇淩今天參加台北馬拉松，還與舉重女神郭婞淳（左）同框。圖／取自徐薇淩臉書粉絲團
徐薇淩今天參加台北馬拉松，還與舉重女神郭婞淳（左）同框。圖／取自徐薇淩臉書粉絲團
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徐薇淩生涯初半馬成功完賽。圖／取自徐薇淩臉書粉絲團
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徐薇淩LPGA馬拉松

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