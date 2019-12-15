羽球年終賽／遭陳雨菲逆轉 戴資穎將讓出球后

戴資穎遭陳雨菲逆轉，無緣生涯第三座年終賽冠軍，也將讓出球后寶座。 圖／Batminton Photo提供 分享 facebook

尋求生涯第三座BWF年終總決賽冠軍且是球后保衛戰，台灣羽球「世界球后」戴資穎今天在女單決賽與中國大陸好手陳雨菲大戰三局，小戴先盛後衰，以21：12、12：21、17：21吞敗，無緣生涯第三座年終賽冠軍，也將讓出球后寶座。

戴資穎過去曾三度闖進年終賽最終戰，其中在2014、16年於杜拜封后，今年再度闖進最終戰，除了要捍衛球后寶座外，還要挑戰賽史最多的3座女單金盃。

世界排名第二的陳雨菲目前僅以210分的積分落後戴資穎，加上去年兩人都在年終賽因傷退賽，因此此役只要勝出就能成為「年終球后」。

戴資穎遭陳雨菲逆轉，無緣生涯第三座年終賽冠軍，也將讓出球后寶座。 圖／Batminton Photo提供 分享 facebook

過去雙姝15度交手，戴資穎取得14勝1負的對戰優勢，唯一吞下的一敗是在今年的全英公開賽，陳雨菲中斷11連敗，不過連勝中止後戴資穎隨即回穩，近三次交手又都拿下勝利。

今天兩人第16次交手，戴資穎展現球后氣勢，一下場就靠著對手失誤過多連拿4分，還在比賽中上演胯下擊球招式，小戴始終維持著3分以上的領先優勢，後段再加足馬力連拿5分，只用了15分鐘就以21：12先下一城。

次局開賽戴資穎出現較多失誤，在先拿1分後卻連丟5分陷入落後，不過小戴在2：7落後時試圖振作，一度追到1分差，但又因過多失誤連丟6分讓陳雨菲擴大分差，以12：21讓出。

決勝局戴資穎又在先拿1分下連續丟分，陷入2：5落後，但她展現韌性追到8：9，卻又連續兩球攻擊出界，讓陳雨菲以11：8來到技術暫停，儘管小戴努力追趕，後段一度追到17：18、1分差，但始終沒能成功追上，最終回球出界在三局大戰中吞敗，下周將讓出球后寶座，也讓陳雨菲首度登頂。