總統盃／伍茲領軍反撲 美國逆轉國際隊奪8連勝

前三天一路落後的美國隊在2019總統盃最終日展開反撲，在伍茲帶領下逆轉國際隊，這也是美國隊在13屆總統盃中的第11勝且是8連勝。 美聯社 分享 facebook

前三天一路落後的美國隊在2019總統盃最終日展開反撲，在最後一天的個人賽取得6勝4平2負的成績，最終以16：14逆轉國際隊，這也是美國隊在13屆總統盃中的第11勝且是8連勝。

倒數第二組出發、一路落後的庫查爾（Matt Kuchar），在第17洞推進5呎的小鳥推，也確保了自己能贏得至少0.5分，同時也宣告了美國隊的反超獲勝。

「我們一起獲勝了，我的隊友們、我的小夥子們，打得都很好。」首次擔任美國隊隊長並頒給自己隊長外卡的伍茲（Tiger Woods）說。

「所有人都相信彼此，我們也都很依賴彼此，這是屬於集體的勝利。」伍茲本人在本周三戰三勝，總獲勝場數達到27場，超越了米克爾森，成為總統盃歷史上贏得過最多場勝利的球員。

國際隊隊長埃爾斯（Ernie Els）則說：「我要向我們隊伍裡的每一位脫帽敬禮，有很多很年輕、很年輕的球員，有很多全世界都還沒聽過名字的球員，你們會在未來很經常見到他們。 」國際隊本周有超過一半（7位）的新人球員出賽，包括首度參加總統盃的台灣好手潘政琮。

潘政琮今天在第三組出場，面對的是自己前兩天在四人四球賽上兩次獲勝的瑞德（Patrick Reed），瑞德今天狀況絕佳，前七洞就抓下5隻小鳥，取得絕佳領先優勢，「今天瑞德打得很好，前7洞就打了-5，自己也錯失了一些推桿，所以一開始才會輸這麼多。」

潘政琮在第7洞打完時，已經落後對手6個洞，「輸6洞其實已經很難扳回來了，但我告訴自己，一定要把他拚到第15、16洞，想辦法拉近距離。」無奈前段落後實在太大，最終仍沒能追上，以輸4洞剩2洞的成績敗下陣來。