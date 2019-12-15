親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

愛情摩天輪遭卡？ 港務公司：至今沒有業者來接洽開發

運動筆記【天氣職人】週日 臺北馬盛大開跑｜跑者天氣報報驚!每個路口都有關門點~臺北馬EXPO現場直擊~醫鐵密技
健行筆記跟著冒險精靈去四川 - 那瑪峰回憶錄雲海、楓紅、斜射光，驚喜連連的加里山~
NBA賽事懶人包 (12月15日)今日最佳球員- Nikola Jokic (12月15日)

總統盃／伍茲領軍反撲 美國逆轉國際隊奪8連勝

2019-12-15 14:43聯合報 記者毛琬婷／即時報導

前三天一路落後的美國隊在2019總統盃最終日展開反撲，在伍茲帶領下逆轉國際隊，這...
前三天一路落後的美國隊在2019總統盃最終日展開反撲，在伍茲帶領下逆轉國際隊，這也是美國隊在13屆總統盃中的第11勝且是8連勝。 美聯社
分享

前三天一路落後的美國隊在2019總統盃最終日展開反撲，在最後一天的個人賽取得6勝4平2負的成績，最終以16：14逆轉國際隊，這也是美國隊在13屆總統盃中的第11勝且是8連勝。

倒數第二組出發、一路落後的庫查爾（Matt Kuchar），在第17洞推進5呎的小鳥推，也確保了自己能贏得至少0.5分，同時也宣告了美國隊的反超獲勝。

「我們一起獲勝了，我的隊友們、我的小夥子們，打得都很好。」首次擔任美國隊隊長並頒給自己隊長外卡的伍茲Tiger Woods）說。

「所有人都相信彼此，我們也都很依賴彼此，這是屬於集體的勝利。」伍茲本人在本周三戰三勝，總獲勝場數達到27場，超越了米克爾森，成為總統盃歷史上贏得過最多場勝利的球員。

國際隊隊長埃爾斯（Ernie Els）則說：「我要向我們隊伍裡的每一位脫帽敬禮，有很多很年輕、很年輕的球員，有很多全世界都還沒聽過名字的球員，你們會在未來很經常見到他們。 」國際隊本周有超過一半（7位）的新人球員出賽，包括首度參加總統盃的台灣好手潘政琮

潘政琮今天在第三組出場，面對的是自己前兩天在四人四球賽上兩次獲勝的瑞德（Patrick Reed），瑞德今天狀況絕佳，前七洞就抓下5隻小鳥，取得絕佳領先優勢，「今天瑞德打得很好，前7洞就打了-5，自己也錯失了一些推桿，所以一開始才會輸這麼多。」

潘政琮在第7洞打完時，已經落後對手6個洞，「輸6洞其實已經很難扳回來了，但我告訴自己，一定要把他拚到第15、16洞，想辦法拉近距離。」無奈前段落後實在太大，最終仍沒能追上，以輸4洞剩2洞的成績敗下陣來。

潘政琮伍茲Tiger Woods

延伸閱讀

總統盃／潘政琮狀況絕佳 三日打完國際隊繼續領...

總統盃／潘政琮次日輪休 兩日打完國際隊持續領...

總統盃／伍茲、艾爾斯纏鬥20年 「最終傳奇對...

總統盃／潘政琮貢獻1分 首日國際隊領先美國

相關新聞

羽球年終賽／朝紀錄邁進 戴資穎挑戰第3冠

2019-12-15 12:30

桌球年終賽／男雙銀恨 林昀儒、廖振珽仍寫新猷

2019-12-15 13:58

離開賽場陷桃色風波 朱木炎現身中華盃跆拳道錦標賽

2019-12-15 13:49

羽球年終賽／小戴第4度闖決賽 奪冠才能保后座

2019-12-14 23:53

羽球年終賽／不敵印尼組合 麟洋配無緣爭冠

2019-12-14 23:07

羽球年終賽／王子維不敵球王 並列第三寫本土最佳

2019-12-14 19:17

總統盃／潘政琮狀況絕佳 三日打完國際隊繼續領先

2019-12-14 17:25

羽球年終賽／戴資穎直落二復仇奧原 殺進決賽

2019-12-14 13:12

東奧／熊本熊爭取傳遞聖火遭拒 原因「不是人類」

2019-12-14 11:22

羽球年終賽／闖4強23年來首人 王子維沒想過

2019-12-14 08:56

羽球年終賽／4強籤表出爐 戴資穎對戰奧原希望

2019-12-14 01:11

高球／媽媽當桿弟 林子麒台哥大女子公開賽捧冠

2019-12-13 23:47

桌球年終賽／連2天單日3戰 林昀儒剩男雙爭冠

2019-12-13 23:43

羽球年終賽／小戴末班車晉級 小天難敵魔咒

2019-12-13 23:42

羽球年終賽／輸球仍晉4強 王子維成本土第一人

2019-12-13 22:24

桌球年終賽／化解對手賽末點 林昀儒男雙晉決賽

2019-12-13 17:28

東吳超馬／賽事邁入20年 關家良一睽違五年重返賽道

2019-12-13 16:38

桌球年終賽／林昀儒鄭怡靜不敵世界第一 無緣決賽

2019-12-13 16:16

羽球年終賽／安賽龍首局落後時棄賽 周天成晉級夢碎

2019-12-13 16:04

馬拉松／銅標賽台北馬15日點燃戰火 蔣介文盼再創佳績

2019-12-13 16:04

嘴砲王vs.牛仔 一場意外的BMF大戰

2019-12-12 07:00

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

NBA／只打2分鐘就傷退 唐西奇戰熱火不再回歸

2019-12-15 10:42

中職／洪總跳槽富邦 鄭兆行：意外他離開

2019-12-14 16:42

NBA／連18場砍進三分球 安戴托昆波比下一票射手

2019-12-14 16:16

NBA／唐西奇開賽就傷退 獨行俠拚進延長惜敗熱火

2019-12-15 13:30

NBA／公牛拉文致命三分打 快艇休2大將斷4連勝

2019-12-15 12:45

羽球年終賽／小戴第4度闖決賽 奪冠才能保后座

2019-12-14 23:53

羽球年終賽／朝紀錄邁進 戴資穎挑戰第3冠

2019-12-15 12:30

羽球年終賽／王子維不敵球王 並列第三寫本土最佳

2019-12-14 19:17

NBA／雷納德買百坪豪宅 打算長住洛城？

2019-12-14 17:01

MLB／太空人偷暗號 有證人承認了

2019-12-15 09:45

NBA／尼克灌錯籃烏龍 網友：是他們會做的事

2019-12-14 17:27

MLB／瑞登正式加入天使 收楚奧特一堆驚嘆號

2019-12-15 08:19

冬盟／明年回聘川崎？ 吳德威：考量角色和效益

2019-12-14 18:00

NBA／兒子出戰母校 詹姆斯趕場見證

2019-12-15 10:11

冬盟／中職聯隊淪季軍戰 林威助將接中信教頭？

2019-12-14 16:41

專訪／王傳家相中劉致榮 「祖先允許」才放行

2019-12-15 13:00

NBA／安戴托昆波29分領軍 公鹿推進至18連勝

2019-12-15 13:20

中職／洪總跳槽富邦 林柏佑能理解想法

2019-12-14 17:25

中職／擴編選秀新血 廖文揚現身味全龍打照面

2019-12-14 18:53

黑色閃電回歸 蔣介文台北馬拉松4度摘冠

2019-12-15 11:39

NBA／馬刺連4戰加班 米爾斯致勝跳投克太陽

2019-12-15 12:21

NBA／落後16分上演逆轉 尼克氣走國王首嚐連勝

2019-12-14 17:40

SBL／九太重返聯盟 哈孝遠：感謝雪中送炭

2019-12-14 18:06

總統盃／潘政琮狀況絕佳 三日打完國際隊繼續領先

2019-12-14 17:25

「甜瓜」依舊甜 安東尼如何找回生涯第二春？

2019-12-14 15:50

圖／台北馬拉松開跑 三太子、美少女戰士來路跑

2019-12-15 08:11

NBA／席亞康全能演出 暴龍主場力壓籃網

2019-12-15 12:30

棒球／華興美和OB賽扛先發 大郭：像回到日職

2019-12-14 23:59

冬盟／龍隊是生涯句點？ 川崎要返家繼承水電行

2019-12-15 11:49

NBA／公鹿豪取17連勝 安戴托昆波：團隊合作

2019-12-14 23:48

台北馬楊俊瀚、陳傑合體 跑全馬列人生清單

2019-12-15 08:15

冬盟／味全龍2失誤無緣冠軍戰 葉君璋仍評80分

2019-12-14 21:04

專訪／「二刀流」師徒 王傳家與劉致榮情如父子

2019-12-15 13:03

為光復而跑 台北馬香港跑者揮黑旗跑全程

2019-12-15 09:50

冬盟／四強戰投手被打爆 林威助：這是磨練

2019-12-14 23:57

MLB／小聯盟裁軍陷僵局 大聯盟放話組新聯盟

2019-12-15 10:47

MLB／明年先發投手少 藍鳥提前搶柳賢振

2019-12-15 11:15

羽球年終賽／不敵印尼組合 麟洋配無緣爭冠

2019-12-14 23:07

台北馬拉松傅淑萍半馬2連霸 感謝老天幫忙

2019-12-15 10:45

爆米花／結束球員生涯 鄭達鴻學習當教練

2019-12-14 17:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top