桌球年終賽／男雙銀恨 林昀儒、廖振珽仍寫新猷

台灣僅存的男雙組合林昀儒與廖振珽今天在決賽強碰男雙世界排名第3的大陸組合許昕／樊振東，以1：3落敗，屈居銀牌，仍寫下男雙年終賽最佳成績。 歐新社 分享 facebook

世界桌球巡迴賽年終賽最終日，台灣僅存的男雙組合林昀儒與廖振珽今天在決賽強碰男雙世界排名第3的大陸組合許昕／樊振東，以1：3落敗，屈居銀牌，仍寫下男雙年終賽最佳成績。

台灣此次在年終賽共有6組人馬出賽，包含2組男雙及女單、女雙、男單、混雙各1，其中林昀儒一人就包辦三項，首日的混雙八強賽與「一姊」鄭怡靜成功闖關，替台灣拿下一張東京奧運門票。

不過在第二天賽程中，陳思羽／鄭先知的女雙、林昀儒／鄭怡靜的混雙及林昀儒的男單都以輸球作收，只有林昀儒與廖振珽的男雙成功突圍，今天下午決賽面對許昕／樊振東組合。

首局世界排名第六的「林廖配」一下場就展現氣勢，連拿3分取得領先，不過中段出現亂流，遭到逆轉，以7：11讓出。次局林昀儒與廖振珽一度握有6：5的領先，仍守不住領先優勢，連丟6分，也讓大陸組合取得局數2：0的「聽牌」優勢。

關鍵第三局，林廖配展現韌性，克服開局3：6的落後先追成7平，隨後雙方展開拉鋸，林昀儒與廖振珽成功化解對手一個賽末點，自己在第二個局末點成功兌現，以13：11扳回一城。

不過第四局林昀儒與廖振珽一下場就連掉7分陷入落後，最終在抗敵33分鐘後以1：3吞敗，屈居銀牌，但仍成功改寫2017年莊智淵／陳建安在年終賽奪銅的成績，寫下新猷。