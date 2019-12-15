離開賽場陷桃色風波 朱木炎現身華盃跆跆拳道錦標賽

曾奪下奧運金牌的朱木炎（右）盼小選手能以積極樂觀態度去學習跆拳道。記者胡瑞玲／攝影 分享 facebook

曾在奧運男子跆拳道項目中奪下金牌的朱木炎，今與同曾為跆拳道國手、拿下奧運銀牌的國民黨立委候選人黃志雄、銅牌宋玉麒及議員洪佳君出席樹林第六屆中華盃跆拳道錦標賽，朱表示，盼小選手們能用正向樂觀心態面對比賽，輸贏不是最重要。

朱木炎說，學習跆拳道就是要學習武術的精神，希望小選手們透過活動，能夠用快樂、健康、正向的心態去面對這場比賽，「輸贏不是最重要的」，朱表示，往後如果有興趣要追求競技再精進，現在看到他們能用開心的方式學習就很棒了。

學習跆拳道中勢必會遇到困難或挫折，朱木炎也建議這些小選手們，最重要的就是用正向、樂觀積極的態度去面對，現在遇到的困難都只是過程，不用太在意，持續往前走就對了。

2004年奧運金牌選手朱木炎（右）今出席樹林第六屆中華盃跆拳道錦標賽。記者胡瑞玲／攝影 分享 facebook

2004年雅典奧運，中華台北代表隊抱回2金2銀1銅，寫下台灣參賽史上最風光的一頁，其中跆拳道踢下2金1銀是最大贏家，朱木炎在男子第一量級奪金，還被譽為「台灣戰神」。

未料，朱隔年卻被爆出上網視訊聊天室把援交妹，卻遇上詐騙集團，遭化名「雪兒」的女網友騙走100多萬元，事件曝光後雖重創朱的形象。

但戰力不減的朱木炎，在2008年仍代表我國出賽北京奧運，可惜未能衛冕王座，最終僅靠「復活賽」拿下一銅。京奧後宣告退休後，朱木炎目前仍持續在國立體育大學任教，擔任專技副教授，以訓練職業選手為主。