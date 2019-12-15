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台北馬拉松／楊俊瀚、陳傑合體 跑全馬列人生清單

2019-12-15 08:15聯合報 記者曾思儒／即時報導

除了在台北馬拉松海報「合體」，「台灣最速男」楊俊瀚和跨欄好手陳傑今天在2019台北馬拉松再度同台，首度擔任台北馬拉松鳴槍嘉賓的陳傑負責全程馬拉松，連兩年參加盛會的楊俊瀚擔任半程馬拉松鳴槍者，楊俊瀚大笑說：「我們是一個團隊，分工合作！」

台北馬拉松全馬今天早上6點半在台北市政府前廣場開跑，7點半程馬拉松出發，陳傑和楊俊瀚都在凌晨4點40分就到現場報到，陳傑直呼台北馬拉松規模、周邊設計都和他過往參加過的路跑賽不同，「台北馬不愧是全台最大，氣氛營造的很棒，滿震撼的。」

兩人都是短跑專項，和馬拉松和路跑賽的連結不多，平常訓練最遠的就是測試12分鐘內能跑多少距離，陳傑笑說：「我大概跑3000公尺差不多，這是我的極限了，跑全馬會是人生清單之一，不過目前還沒辦法。」

楊俊瀚對參加路跑的回憶都停在國小，之後就專心主攻短跑，對於全馬並沒多想，「是會想嘗試，不過跑一次可能要休3個月吧。」

兩人目前都為東京奧運參賽資格努力中，23日就要到花蓮移地訓練，明年賽事預計3月開始啟動，兩人都是達標和積分並行，且不約而同強調「健康第一」，楊俊瀚說：「達標是個門檻，希望可以維持自己水準，有穩定的表現。」

楊俊瀚（左）和陳傑擔任今年台北馬拉松鳴槍和掛牌嘉賓。記者曾思儒／攝影
楊俊瀚（左）和陳傑擔任今年台北馬拉松鳴槍和掛牌嘉賓。記者曾思儒／攝影
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2019台北馬拉松今天在台北市政府前廣場開跑。記者黃義書／攝影
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陳傑（左二）和台北市市長柯文哲（右五）同台，為台北馬拉松鳴槍。記者黃義書／攝影
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楊俊瀚

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