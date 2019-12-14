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羽球年終賽／小戴第4度闖決賽 奪冠才能保后座

2019-12-14 23:53聯合報 記者毛琬婷／綜合報導

戴資穎再度闖進年終賽冠軍戰。 （法新社）
戴資穎再度闖進年終賽冠軍戰。 （法新社）
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台灣羽球「世界球后」戴資穎昨天在BWF世界巡迴賽年終總決賽女單四強賽，只用四十分鐘，以廿一比十五、廿一比十八擊敗日本女將奧原希望，不但討回分組賽落敗的面子，也搶下決賽門票，今天下午與大陸好手陳雨菲爭冠，小戴將尋求年終賽第三冠，更是球后保衛戰。

十一日的年終賽分組賽首戰，戴資穎遭奧原希望逆轉，之後則接續拍落泰國好手依瑟儂、布莎南，以二勝一敗、分組第二晉級四強，抽籤後小戴再碰上奧原，最終以直落二勝出。

賽後戴資穎表示，相隔兩日再與奧原希望交手，比賽感覺與分組賽首戰類似，不同的是，四強在比賽僵持時，更加注意自己的失誤，保持耐心、冷靜應戰。

戴資穎曾三度闖進年終賽決賽，二○一四、一六年於杜拜封后，這次再闖最終戰，除了要挑戰生涯第三座年終賽冠軍外，更是攸關球后大位，目前小戴世界排名積分僅領先陳雨菲二一○分，今天勝者將成球后。

過去雙姝十五度交手，戴資穎取得十四勝一敗的對戰優勢，儘管如此小戴仍不敢輕敵，「隨著逐漸適應場地，狀態一天比一天好，但不管冠軍戰對手是誰，都是場苦戰，也希望自己表現能比前一天更好。」

而首度挑戰年終賽的「羽球王子」王子維，昨天在男單四強戰再碰日本「世界球王」桃田賢斗，儘管王子維努力緊咬比分，但在抗敵四十八分鐘後，以十七比廿一、十二比廿一吞下對戰五連敗，無緣爭冠，仍寫下男單本土球員最佳成績。

泰國杜拜

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