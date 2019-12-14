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羽球年終賽／王子維不敵桃田賢斗 並列第三寫本土最佳

2019-12-14 19:17聯合報 記者毛琬婷／即時報導

王子維今天在男單四強賽再戰日本「世界球王」桃田賢斗，但仍在抗敵48分鐘後吞下對戰...
王子維今天在男單四強賽再戰日本「世界球王」桃田賢斗，但仍在抗敵48分鐘後吞下對戰4連敗，無緣爭冠。 圖／Badminton Photo提供
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生涯首度挑戰BWF世界巡迴賽年終總決賽，台灣「羽球王子」王子維今天在男單四強賽再戰日本「世界球王」桃田賢斗，儘管王子維努力緊咬比分，但仍在抗敵48分鐘後，以17：21、12：21吞下對戰4連敗，無緣爭冠，仍寫下男單本土球員最佳成績。

近年王子維受到腰傷困擾，狀況較為起伏，儘管在印度羽賽前本季首冠都未出爐，仍搶下最後一張年終賽男單門票，這次年終賽王子維與桃田賢斗、印尼喬納坦、丹麥安東森同組，最終與與安東森、印尼喬納坦同為2勝1負，在比較得失局後驚險勝出，成為首位晉級男單四強的本土球員。

經過抽籤後，王子維四強賽再度碰上桃田賢斗，除了要尋求冠軍賽門票外，還要中止對戰球王的3連敗。

首局王子維展現拚勁，緊咬比分不放，兩人差距都維持在3分以內，後段再與桃田多拍來回後斜線進攻，將分差追至17：18、1分差，不過仍讓桃田連拿4分，以17：21讓出。

次局王子維雖先拿下1分，不過桃田賢斗頻頻展開進攻，加上王子維自己失誤偏多的情況下，讓桃田連拿6分逆轉，陷入落後的王子維儘管努力追趕，一度追到只差1分，仍擋不住桃田的猛攻，最終以直落二吞敗。

雖然王子維在四強止步，仍可獲得8400分積分，他的世界排名積分將突破5萬分大關，達到52295分，世界排名也可望從第19上升至15名。而去年年終賽亞軍的桃田賢斗今年再度闖進最終戰，明天將與印尼好手金廷爭冠，尋求生涯第二座年終賽冠軍。

王子維羽球

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