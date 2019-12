總統盃／潘政琮狀況絕佳 三日打完國際隊繼續領先

潘政琮在統盃高舉雙手。 美聯社 分享 facebook

2019總統盃今天繼續在墨爾本東南郊的皇家墨爾本高爾夫俱樂部進行第三天比賽,台灣高球好手潘政琮在上午的四人四球賽中,與日本松山英樹搭檔,以贏5洞剩3洞的成績,為國際隊拿下今天第一分,最終整天比賽結束,國際隊續以10:8領先美國隊。

第一洞潘政琮只花兩桿就把球放在了洞口旁13呎的地方,最終抓下小鳥,也讓國際隊一開始便領先。第2洞,松山英樹兩推抓下小鳥,再贏一洞,在這之後,雖然美國隊有過兩次反撲,但小潘和松山英樹的領先優勢一直沒有被撼動過。

「今天有幾個關鍵鐵桿打得很好,關鍵推桿也有推進,他(松山英樹)在一些推桿上也給了我讀線的幫助。」潘政琮在4桿洞的第6洞,一桿把球打上果嶺,推進7呎老鷹推,成為開賽以來第一位在這個洞抓下老鷹的球員,接下來的第7洞,小潘又推進了18呎的超長小鳥推,把領先優勢擴大到了3個洞。

全天的比賽,潘政琮總共抓下5隻小鳥,最後一隻小鳥來自第15洞,推進5呎小鳥後,他和松山英樹宣告了比賽的勝利;潘政琮的總統盃戰績來到了2勝0平0負,松山英樹的個人戰績則是6勝7負3平。

「我們蠻有默契的,他的狀態讓我百分百相信他,我們合作無間,他是我們兩人能打好的關鍵因素。」周四的四人四球賽,潘政琮和松山英樹就已經贏得了一分。

明天的個人賽,潘政琮將在第三組出場,對陣美國隊的瑞德,「美國隊的隊員都很強,沒有一個弱的,但他們在過去的個人賽表現上都不甚理想。不管明天打誰,我都有信心。」

這是總統盃歷史上第三次在個人賽開始之前,國際隊領先美國隊。 1998年國際隊領先美國隊足有9分之多,2003年在南非,國際隊也領先了3分,最後一天的12場個人賽,將由決定總統盃的歸屬,任何一支先打到15.5分的隊伍將贏得總統盃。

GOLFTV: The way C.T. Pan is playing today he should have taken the flag out from here.pic.twitter.com/bpaHLMXodl #GOLFTV