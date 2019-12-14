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羽球年終賽／戴資穎直落二復仇奧原 殺進決賽

2019-12-14 13:12聯合報 記者林宋以情／即時報導

戴資穎直落二復仇殺進決賽。 Batminton Photo提供
戴資穎直落二復仇殺進決賽。 Batminton Photo提供
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廣州登場的BWF世界巡迴年終總決賽，「世界球后」戴資穎14日在女單四強賽打頭陣，沒重蹈小組賽覆轍，只歷時40分鐘，以21：15、21：18直落二解決世界排名第三的日本奧原希望，搶下決賽門票，明天要拚在年終賽生涯第三冠。

戴資穎曾在2014年、2016年於杜拜超級系列賽總決賽（Super Series Finals）封后，明天的決賽對手是迎戰地主好手陳雨菲與日本山口茜勝方，並且尋求本季第四冠，也是生涯第三座年終賽冠軍。

戴資穎與奧原希望特別有緣，在年終賽小組賽兩人才交手，戴資穎革在三局遭逆轉，對戰紀錄各取六勝平分秋色。

尋求復仇的戴資穎，14日雖在開局慢熱失誤偏多，但很快進入狀況，找回出手隱蔽性，並以變化莫測的出拍手法，破壞奧原希望節奏，回敬14：3攻勢後來居上，技術暫停後取得16：11領先，首局以21：15先馳得點。

換場後戴資穎失誤稍嫌偏多，開局連趕6分，取得7：4超前，但在技術暫停前奧原希望回敬6：1，再度要回1分領先。幸好戴資穎不疾不徐，掌握時間差並結合對角虛攻，讓奧原希望撲球不及，氣得捶拍。戴資穎雖然錯過首個賽末點，最終以俐落扣殺順利以21：18打下賽點，並且拿下決賽門票。

創下本土台將男單新猷的王子維，今晚6時在四強賽迎戰日本球王桃田賢斗，拚決賽門票，過去面對桃田賢斗吞3連敗，今晚尋求對戰首勝。

分組全勝晉級四強的男雙李洋／王齊麟，預計在今晚10時壓軸出賽，四強對手將二度碰頭印尼組合阿山（MohammadAhsan）／塞提阿萬（Hendra Setiawan）。

戴資穎。 Batminton Photo提供
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戴資穎王子維

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