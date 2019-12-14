羽球年終賽／闖4強23年來首人 王子維沒想過

王子維。 歐新社 分享 facebook 「吊車尾」年終賽，台灣「羽球王子」王子維在BWF廣州年終賽寫下老八驚奇，昨日雖不敵丹麥新星安東森，但仍收下男單四強門票，成為我國23年來第一人。

生涯首闖年終賽，王子維昨日A組最末役21：23、21：12：21不敵安東森，與安東森、印尼喬納坦（Jonatan Christie）同為1勝2負，比較得失局後驚險勝出，成為本土首位晉級男單四強球員，也是自1996年印尼轉台籍陳鋒之後第一人。

王子維笑說：「來之前真的沒想過，只想把每場球打好，因為小組賽可以打到三場球，對手排名也都比我高。但積分蠻多，對參加奧運也有幫助。」

王子維自年初起與教練欒勁合作，他坦言前期整合觀念，花了不少時間適應磨合，直到9月超級1000賽常州羽賽後，才漸漸打出心得，但對昨役表現還是不滿意，自認領先時出現雜念，出手急躁，反倒錯失贏球機會，「原本也覺得如果能帶著贏球氣勢晉級，可能更好。」

王子維晉級四強至少有8400分積分入袋，今晚6時將迎戰日本球王桃田賢斗，爭取決賽門票，過去面對桃田賢斗吞3連敗，還在尋求對戰首勝的王子維說：「他是屬於多拍耐心型，就看臨場的變化，不會想太多。」

今日我國將有三組人馬輪流登場，「世界球后」戴資穎預計中午12時迎戰日本名將奧原希望，兩人小組賽就曾碰頭，「小戴」遭逆轉，今盼能甜蜜復仇，挺進決賽。

分組全勝晉級四強的男雙李洋／王齊麟，預計在晚間10時壓軸出賽，四強對手同樣抽中同組好手印尼組合阿山（MohammadAhsan）／塞提阿萬（Hendra Setiawan）。