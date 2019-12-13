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台哥大女子高球賽 林子麒封后

2019-12-13 22:43中央社 台北13日電

台灣女子職業高球女將林子麒今天在台灣大哥大女子高球公開賽最終回合，繳出低於標準2桿的70桿，成為唯一連3天都打出低於標準桿成績的選手，最終以211總桿奪冠。

這項賽事總獎金新台幣500萬元，林子麒抱回冠軍獎金90萬元。

台哥大女子公開賽在新北市林口區東華高爾夫球場舉行，林子麒以總桿3桿之差擊敗台灣高球女將劉嬿，拿下今年TLPGA（台灣女子職業高爾夫協會）台巡賽封關站冠軍，這也是29歲的林子麒今年第3冠，成為史上首名TLPGA台巡賽單季3冠選手。

林子麒在最終回合帶著領先4桿優勢出發，一路表現相當穩健，領先桿數始終維持3桿以上，最後靠射下5隻小鳥、3柏忌，以70桿作收。

3回合比賽都保持領先的林子麒表示，10日記者會看到瓷器冠軍獎盃後，「就覺得很想要」，3天比賽雖風很大，但不斷告訴自己慢慢來，希望留下冠軍盃；現在能留在家中，「每天看著它應該心情都會很好」。

林子麒生涯已累積8座職業冠軍，其中3座來自本季，包括近期南一女子職業高爾夫公開賽與建大輪胎盃。

不過，這座冠軍對林子麒有不同意義，是由媽媽為她揹球袋；林子麒賽後特別感謝媽媽說：「今年前兩冠都不是她揹的，能幫媽媽的桿弟生涯再添一冠，感覺很開心。」

高爾夫

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