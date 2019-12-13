馬拉松／銅標賽台北馬15日點燃戰火 蔣介文盼再創佳績

2019台北馬拉松15日將在市府前廣場鳴槍起跑。記者劉肇育／攝影 分享 facebook 2019台北馬拉松通過國際田徑總會銅標籤認證後，將於15日在市府前廣場起跑，今年共有高達62國好手報名參賽，其中不乏成績在2小時10分以內的國際名將參賽，而我國「黑色閃電」蔣介文繼10月份在全運會摘金後，將在台北馬迎戰世界各國好手，期望再創佳績。

台北馬拉松通過銅標籤認證後，人氣更勝以往，今年賽道除了延續大受跑者喜愛的古城巡禮外，還依照國際田徑總會觀察員建議調整部分賽道，減少幅度較大且難度較高的彎道數量，讓台北馬成為各國好手爭相力拚個人佳績的幸運地。

今年我國選手同樣精銳盡出，包括10月剛在全運會男子馬拉松以2小時34分23秒奪金的蔣介文，今年也再度參賽，過去曾多次拿下台北馬國內冠軍的他，也預告希望能衝出2小時20分內的佳績，朝著前進奧運的目標邁進。

蔣介文指出，其實在去年一度興起退休念頭，不過在女兒出生後，希望讓她不只是從別人口中知道「爸爸很能跑」，而是能親眼看到爸爸的表現，讓他決定重新回到馬拉松賽場上，並希望朝向奧運參賽目標前進。

談到這次台北馬的目標，蔣介文說：「一定會盡力跑，希望能達到2小時20分以內，不過也要看當天外籍選手能不能有好的配速，不然台灣的濕度高，其實要創下佳績並不容易。」

今年男子組國際菁英選手以肯亞的拉丁（Josphat Kiprono Letting）最受關注，他過去曾寫下2小時7分36秒的佳績，至於我國在其他組也有菁英選手參賽，包括男子半馬周庭印，女子全馬2017年國內冠軍朱盈穎，女子半馬傅淑萍、陳宇璿都將參賽。