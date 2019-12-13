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108年雲林縣運動i臺灣 成果發表會活力登場

2019-12-13 15:55聯合新聞網 綜合報導

主辦單位提供
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雲林向來以武術著稱，甚至博得「七崁武功蓋天下」的美名。事實上，雲林的全民運動推廣成效也十分卓著。12月13日上午十時在雲林縣鎮南國小學生活動中心登場的「108年雲林縣運動i臺灣成果發表展」，將讓大家看到雲林全民運動的多樣性與普及化，歡迎大家到場參與，一起共襄盛舉。

雲林縣長張麗善表示，「健康是幸福的根基，運動則是健康的泉源」，雲林縣向來對於各項運動不論是休閒運動或是競技賽事十分支持，就是希望透過運動，讓我們的縣民有滿滿的自信心與正能量，進而擁有健康的身心，提升縣民高品質的生活與幸福感，達成幸福雲林的目標。

高齡化、少子化是雲林面臨的考驗，為此「雲林縣運動i臺灣」考慮多元族群的需求，特別推動銀髮族運動、親子運動嘉年華、親子健走、女性運動、外籍移工運動、身心障礙者運動等計畫，不分種族與男女老幼，提供合宜的運動參與機會，在各角落散播運動種子，由點延伸為線及面，不僅讓我們縣民能有多元的機會活動筋骨、運動強身，透過活動更帶動周邊休閒產業及觀光人潮，讓雲林縣成為自發、樂活、愛運動的快樂之都。

運動i臺灣計畫是體育署推廣的重點政策之一，主要在提升國人自發性、自主性的規律運動習慣、培養運動興趣，帶動國人為健康而運動，提升為愛好運動而運動，營造全民運動氛圍。108年本縣運動i臺灣計畫約有41個執行單位全心推動134場相關活動，預估約有10萬人次參與。

現場除了有精彩表演外，到場民眾只要在「運動i臺灣 雲林動起來」臉書粉絲團按讚，並出示手機給在活動中心門口報到桌工作人員觀看，即可獲得精美禮物ㄧ份（限量200名）。

活動現場也將設置運動傷害防護、扇子彩繪等攤位，而且憑五張發票還可換到扇子彩繪一把。這麼好康的活動，絕對不能錯過！

親子運動傷害高齡化

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