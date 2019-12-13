羽球年終賽／對戰諶龍吞9連敗 周天成晉四強再等等

周天在年終賽不敵中國選手諶龍。 資料照(中央社) 分享 facebook

前兩戰都在三局大戰中上演逆轉秀的台灣羽球「一哥」周天成，今天在BWF世界巡迴賽年終總決賽分組賽最終戰，面對里約奧運金牌、大陸前「世界球王」諶龍浪費次局領先優勢，最終以15：21、19：21落敗，苦吞對戰9連敗外，晉級四強還有變數。

生涯第四度挑戰年終賽的周天成，分組賽前兩戰展現韌性，面對印尼好手金廷、丹麥前球王安賽龍，都在先丟一局的情況下逆轉勝出，二連勝也讓他晉級機會大增，只要今天再拿下勝利就能以三連勝晉級，首度挺進年終賽四強。

今天面對過去8次交手都吞下敗仗的諶龍，周天成開賽先連拿2分，不過他沒能守住5：3的領先優勢，遭諶龍打出一波7：1的攻勢反超，首局小天就以15：21讓出。

次局周天成一下場就連丟2分陷入落後，但他隨即回穩，先追成3平後連拿5分逆轉，此局小天浪費兩度最多領先5分的絕佳機會，遭諶龍追上，17平後雙方展開拉鋸，小天沒能守住19：18的領先，讓對手連拿3分逆轉，是否能晉級還要等另一場比賽結果才能確定。

諶龍今天打敗周天成後，取得分組第二勝，與小天同樣拿到2勝1負的戰績，但兩人也都還尚未確定能夠晉級，由於金廷昨天以21：12、21：11拍落諶龍，若稍晚的比賽金廷擊敗安賽龍，將形成三人同為2勝1負互咬結果，還將比較得失局後才能決定晉級人選。