親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
中職30年
綜合
路跑

「韓國瑜總統後援會」等逾兩百社團被消失 臉書：違反守則

薯條倒餐盤這樣吃 速食店員工揭真相：母湯啊

運動筆記花蓮跑旅新開始新氣象-礁溪溫泉盃馬拉松(人緯的第45馬)
健行筆記跟著冒險精靈去四川 - 那瑪峰回憶錄雲海、楓紅、斜射光，驚喜連連的加里山~
NBA賽事精華- 騎士 vs. 馬刺 (12月13日)今日最佳球員- Luka Doncic (12月13日)

羽球年終賽／對戰諶龍吞9連敗 周天成晉四強再等等

2019-12-13 13:50聯合報 記者毛琬婷／即時報導

周天在年終賽不敵中國選手諶龍。 資料照(中央社)
周天在年終賽不敵中國選手諶龍。 資料照(中央社)
分享

前兩戰都在三局大戰中上演逆轉秀的台灣羽球「一哥」周天成，今天在BWF世界巡迴賽年終總決賽分組賽最終戰，面對里約奧運金牌、大陸前「世界球王」諶龍浪費次局領先優勢，最終以15：21、19：21落敗，苦吞對戰9連敗外，晉級四強還有變數。

生涯第四度挑戰年終賽的周天成，分組賽前兩戰展現韌性，面對印尼好手金廷、丹麥前球王安賽龍，都在先丟一局的情況下逆轉勝出，二連勝也讓他晉級機會大增，只要今天再拿下勝利就能以三連勝晉級，首度挺進年終賽四強。

今天面對過去8次交手都吞下敗仗的諶龍，周天成開賽先連拿2分，不過他沒能守住5：3的領先優勢，遭諶龍打出一波7：1的攻勢反超，首局小天就以15：21讓出。

次局周天成一下場就連丟2分陷入落後，但他隨即回穩，先追成3平後連拿5分逆轉，此局小天浪費兩度最多領先5分的絕佳機會，遭諶龍追上，17平後雙方展開拉鋸，小天沒能守住19：18的領先，讓對手連拿3分逆轉，是否能晉級還要等另一場比賽結果才能確定。

諶龍今天打敗周天成後，取得分組第二勝，與小天同樣拿到2勝1負的戰績，但兩人也都還尚未確定能夠晉級，由於金廷昨天以21：12、21：11拍落諶龍，若稍晚的比賽金廷擊敗安賽龍，將形成三人同為2勝1負互咬結果，還將比較得失局後才能決定晉級人選。

周天成羽球里約奧運

延伸閱讀

羽球年終賽／小戴強心臟 3局大戰逆轉宿敵

羽球年終賽／連兩天逆轉秀 周天成拍落安賽龍

羽球年終賽／都鏖戰三局 小天險勝、小戴惜敗

羽球年終賽／天王逆轉勝！ 周天成苦戰開胡

相關新聞

羽球年終賽／速勝布莎南 戴資穎分組第二晉4強

2019-12-13 13:05

羽球年終賽／小戴強心臟 3局大戰逆轉宿敵

2019-12-12 23:36

桌球年終賽／林昀儒鄭怡靜混雙闖4強 進軍東奧

2019-12-12 23:34

桌球年終賽／男雙扳倒世界第一 林昀儒單日三勝

2019-12-12 19:21

高球／台哥大女子公開賽次輪 林子麒續占榜首

2019-12-12 19:19

總統盃／伍茲、艾爾斯纏鬥20年 「最終傳奇對決」

2019-12-12 17:07

羽球年終賽／戴資穎逆轉依瑟儂 續保晉級機會

2019-12-12 16:47

羽球年終賽／連兩天逆轉秀 周天成拍落安賽龍

2019-12-12 16:32

網球／謝淑薇無緣最佳組合 芭蒂奪年度最佳球員

2019-12-12 16:14

足球／BE HEROES邀請賽開踢 選手之夜先登場

2019-12-12 15:29

總統盃／潘政琮貢獻1分 首日國際隊領先美國

2019-12-12 14:43

桌球年終賽／林鄭配晉四強 收東奧混雙門票

2019-12-12 14:16

羽球年終賽／男雙分組二連勝 麟洋配可望晉四強

2019-12-12 12:27

嘴砲王vs.牛仔 一場意外的BMF大戰

2019-12-12 07:00

羽球年終賽／都鏖戰三局 小天險勝、小戴惜敗

2019-12-11 23:48

舉重／郭婞淳越級64公斤級 奪1金2銀

2019-12-11 23:44

羽球年終賽／王子維首戰不敵球王 明尬喬納坦拚勝

2019-12-11 23:00

舉重／郭婞淳「越級」挑戰64公斤 勇奪1金2銀

2019-12-11 21:18

體育／平鎮高中傑出校友為國爭光 高俊雄赴校訪視

2019-12-11 20:39

羽球年終賽／戴資穎遭奧原逆轉 開胡再等等

2019-12-11 20:24

高球／台灣大女子公開賽 林子麒獵鷹坐龍頭

2019-12-11 19:21

桌球年終賽／林昀儒明拚3戰 混雙贏一場就獲奧運門票

2019-12-11 18:48

田徑／周庭印獲銳速運動醫學贊助 目標一生一次奧運夢

2019-12-11 17:19

羽球年終賽／天王逆轉勝！ 周天成苦戰開胡

2019-12-11 16:15

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

MLB／打者合約壓倒投手 楚奧特唯一「4億男」

2019-12-12 17:07

桌球年終賽／男雙扳倒世界第一 林昀儒單日三勝

2019-12-12 19:21

中職／富邦悍將再投震撼彈 最強洋投索沙歸隊

2019-12-13 10:07

NBA／海瓦德命運多舛 復出第2戰又成傷兵

2019-12-12 14:22

NBA／湖人客場12連勝 詹姆斯：還有提升空間

2019-12-12 15:49

羽球年終賽／戴資穎逆轉依瑟儂 續保晉級機會

2019-12-12 16:47

羽球年終賽／速勝布莎南 戴資穎分組第二晉4強

2019-12-13 13:05

NBA／唐西奇砍41分大三元 聯手替補小柯瑞拔活塞

2019-12-13 13:41

NBA／遭批不如唐西奇、字母哥 安比德：他們是對的

2019-12-13 09:02

NBA／成為更好版本的魔獸 哈沃德肺腑之言獲隊友力挺

2019-12-13 09:43

羽球年終賽／連兩天逆轉秀 周天成拍落安賽龍

2019-12-12 16:32

NBA／用行動回應質疑 安比德飆38分退綠衫軍

2019-12-13 12:11

幸運之神特別喜歡邁阿密 四大動能助熱火狂燒

2019-12-13 07:00

NBA／遭質疑詐傷 籃網總管：不會逼厄文復出

2019-12-13 10:28

NBA近150天無交易 交易市場開跑日面面觀

2019-12-12 07:00

MLB／3大咖身價超驚人 合約總值249億台幣

2019-12-12 16:22

MLB／紅襪補進兩工具人 林子偉競爭對手增加

2019-12-13 08:37

NBA／蒙面歌手參賽者身份曝光 歐拉迪波曖昧女評審

2019-12-13 13:01

重建中的鵜鶘持續慘淡 英格倫大爆發值得肯定

2019-12-13 07:00

羽球年終賽／小戴強心臟 3局大戰逆轉宿敵

2019-12-12 23:36

NBA／籃網迎接錢德勒歸隊 決議釋出薛姆波特

2019-12-13 09:35

MLB／冬季會議最大贏家 波拉斯可望吸金15億

2019-12-12 18:36

NBA／外媒評列強交易進補候選 莫里斯、費佛斯遭點名

2019-12-13 09:59

MLB／預料談成10億美元生意 吸血鬼經紀人成最高薪

2019-12-13 00:02

NBA／德羅展關鍵罰球失手 勒夫助騎士中止8連敗

2019-12-13 13:05

中職／悍將30萬簽定楊程皓 選秀10人搞定9人

2019-12-12 18:59

UBA／扛洋將打出代表作 政大新兵：腰快散掉

2019-12-12 19:34

NBA／大學單場飆進100分 灰狼菜鳥弟稱受布萊恩啟發

2019-12-13 10:32

NBA／轉戰KBL聯賽 歐卡福加盟蔚山現代太陽神

2019-12-13 10:03

NBA／哈沃德扮關鍵 詹姆斯：幸運能簽下他

2019-12-13 10:54

MLB／洋基繼續加碼 一年1250萬美元留賈納

2019-12-13 10:15

NBA／雷納德回多倫多 球迷仍送暖

2019-12-12 23:49

NBA／前總裁史坦突發腦溢血 送醫緊急手術

2019-12-13 13:38

NBA／月底將滿35歲 熱火主帥讚詹姆斯找到不老之泉

2019-12-13 11:11

桌球年終賽／林昀儒鄭怡靜混雙闖4強 進軍東奧

2019-12-12 23:34

網球／謝淑薇無緣最佳組合 芭蒂奪年度最佳球員

2019-12-12 16:14

羽球年終賽／對戰諶龍吞9連敗 周天成晉四強再等等

2019-12-13 13:50

MLB／討論大谷翔平下一步 新球季投打仍分開

2019-12-13 10:47

冬盟／張皓緯建功龍隊逆轉勝 中職聯隊吞4連敗

2019-12-12 21:37

爆米花／加入合庫1年正式亮相 夏忞：很好的挑戰

2019-12-12 20:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top