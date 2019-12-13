羽球年終賽／速勝布莎南 戴資穎分組第二晉4強

戴資穎。 報系資料照 分享 facebook 在年終賽分組賽拿下一勝一敗後，我國女單世界球后戴資穎今天在晉級關鍵戰中遭遇泰國布莎南（Busanan Ongbumrungpan），最終在僅花31分鐘的情況下，就以21：14、21： 9直落二勝出，以分組第二名晉級到四強賽。

戴資穎這次年終賽與泰國依瑟儂（Ratchanok Intanon）、布莎南和日本奧原希望分在同組，在首戰與奧原希望苦戰三局吞敗後，昨天的第二戰則是同樣苦戰三局後逆轉勝出，保住晉級一線生機。

在今天的首場分組賽奧原希望擊敗依瑟儂後，戴資穎只要擊敗布莎南就能取得四強門票，面對生涯前12度對戰拿下9勝的布莎南，戴資穎在兩局賽事中都未遭遇太多抵抗，僅花31分鐘就以21：14、21： 9直落二勝出，分組賽拿下兩勝一敗，僅次於三連勝奧原希望，以分組第二名晉級到四強賽，接下來將遭遇大陸好手陳雨菲或是日本名將山口茜。

至於男雙賽事，已提前取得四強門票的「麟洋配」王齊麟／李洋，今天對上印尼阿山（Mohammad Ahsan）／塞提阿萬（Hendra Setiawan），僅花29分鐘就以兩個21：18勝出，以三連勝挺進到四強賽，而已無緣四強的「楊肉盧」楊博涵／盧敬堯，則是不敵馬來西亞謝定峰／蘇偉譯，以三連敗結束本屆賽程。