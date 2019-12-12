高球／台哥大女子公開賽次輪 林子麒續占榜首

總獎金500萬元的TLPGA台巡賽年度封關大賽「2019台灣大哥大女子公開賽」，今天進行第二輪賽事，台灣好手林子麒無畏強風挑戰，連續兩天以紅字繳卡，以兩輪總桿數141（-3）桿持續暫居領先。

今天東華球場全天天氣晴朗但風勢轉大，讓比賽節奏變慢，選手狀況也變多、抓鳥更為困難，首輪打完暫居領先的林子麒，儘管一下場就接連發生失誤，不過她逐漸回穩，最終抓下5隻小鳥、吞4柏忌，揮出71（-1）桿，兩輪打完也將領先優勢擴大至4桿。

而另名台灣好手劉嬿今天則靠4隻小鳥、2柏忌打出全場最佳的70（-2）桿佳績，兩輪總桿數145（+1）桿，與23歲的TLPGA職業選手黃靖、2017年台灣大哥大女子公開賽冠軍泰國名將普洛依薔普（Ploychompoo Wilairungrueng）、坎凡妮（Kanphanitnan Muangkhumsakul）並列第二。

受到強風的影響，今天全場只有劉嬿與林子麒兩人擊出低於標準桿成績，而大會今天在完成第二輪後，取成績並列52名的前57名選手，晉級明天的最後一輪決賽。

林子麒賽後表示，今天一下場因為風勢很大，加上對果嶺速度與彈跳距離沒掌握好，第一與第二洞連吞柏忌，兩桿優勢馬上全部花掉，所幸身經百戰的她心情並沒有因此受到影響，隨後仔細計算風向與距離，一桿一桿地重建領先優勢。

明年除了以台巡賽為主，另外還會打女子中國大陸巡迴賽與美國次級巡迴賽Symetra Tour的林子麒透露，她2013年在寧波挑戰賽也曾經保有5桿的優勢進入最後一輪，最後辛苦靠延長加賽才勝出，「風這麼大，什麼情況都可能發生！」

而首度參賽的徐薇淩今天開賽前特別跑到球場附近的練習場打了兩盒球，練習手感不錯，無奈已經習慣美國球場的她下場後仍然有點「水土不服」，全天只抓下2隻小鳥，另外吞下4柏忌，連續兩天打出高出標準桿成績（73-74桿），目前以兩輪總桿數147（+3）桿並列第九。