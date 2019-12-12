羽球年終賽／戴資穎逆轉依瑟儂 續保晉級機會

戴資穎後來居上，分組賽取得1勝1負，仍保有晉級機會。 新華社 分享 facebook

台灣羽球「世界球后」戴資穎今天在總獎金150萬美元的BWF世界巡迴賽年終總決賽第二戰碰上泰國「一姐」依瑟儂，最終拚戰近一小時，以11：21、21：18、21：16後來居上，分組賽取得1勝1負，仍保有晉級機會。

尋求第三座BWF年終賽冠軍金盃的戴資穎昨天面對日本好手奧原希望先盛後衰，以21：15、18：21、19：21吞下敗仗，今天必須要全力求勝才能保住晉級四強的機會。

戴資穎與依瑟儂過去26次對決，依瑟儂以14勝12負占上風，是少數對戰戴資穎取得優勢的好手，前一次碰頭的南韓公開賽戴資穎以直落二吞敗，今天除了力拚續保晉級機會外，還要避免陷入對戰連敗。

首局依瑟儂來勢洶洶，一下場就連拿3分取得領先，儘管戴資穎努力苦追，仍在4：6時出現亂流，讓對手連拿7分拉開分差，最終以11：21讓出首局。

次局前段雙方展開拉鋸，5度戰成平手，依瑟儂在5：5平手時連下4分要回領先，不過戴資穎展現韌性，先追到13平後，再靠著局末一波5：2攻勢逆轉戰局，以21：18扳回一城。

決勝局前段戰況膠著，雙方7度戰成平手，11平後戴資穎連拿5分奠定勝基，儘管在20：15第一個賽末點出現發球失誤，最終仍靠著網前反拍致勝，後來居上拍落依瑟儂，分組賽勝場「開胡」，也續保晉級機會。