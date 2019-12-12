羽球年終賽／連兩天逆轉秀 周天成拍落安賽龍

周天成擊敗前丹麥球王，在分組賽收下二連勝後，晉級四強希望濃厚。 美聯社 分享 facebook

總獎金150萬美元的BWF世界巡迴賽年終總決賽今天進行各組第二日賽程，台灣羽球「一哥」周天成分組賽第二戰碰上丹麥前「世界球王」安賽龍（Viktor Axelsen），在61分鐘的三局大戰中以12：21、21：12、21：15勝出，在分組賽收下二連勝後，晉級四強希望濃厚。

周天成在昨天年終賽首戰，碰上印尼世界排名第8的金廷陷入苦戰，耗時超過75分鐘才以11：21、21：15、25：23逆轉，搶下分組首勝。今天面對丹麥前「世界球王」安賽龍，過去兩人十度交手，小天以1勝9負的對戰成績屈居下風，唯一的一勝以要回溯至2014年的法國公開賽。

首局周天成先連拿2分，不過安賽龍隨即回應一波6：0攻勢逆轉戰局，並一路維持著極大的領先優勢，安賽龍以21：12拿下首局。次局周天成回穩，1：1後打出一波7：1攻勢要回領先，儘管局中一度被對手追到2分差，但他隨即回穩再拉開優勢，以21：12扳回一城。

決勝局周天成一度取得9：5領先，卻遭安賽龍先追平後再反超2分，不過小天很快回穩，在14平後打出一波7：1攻勢，以21：15勝出，連兩天上演逆轉秀也中止對戰安賽龍的8連敗。