網球／謝淑薇無緣最佳組合 芭蒂奪年度最佳球員

WTA年度最佳球員則由澳洲「世界球后」芭蒂獲獎。 路透 分享 facebook

第3度入圍WTA年度最佳組合，我國「一姊」謝淑薇卻再與年度獎項擦身而過，敗給匈牙利、法國聯軍芭波絲／茉蘭登諾維奇，年度最佳球員則由澳洲「世界球后」芭蒂獲獎。

謝淑薇2013年首度入圍年度最佳組合，隔年和大陸「金花」彭帥再度入圍，但兩年都不敵義大利組合艾拉妮／雯琪，今年和捷克搭檔史翠可娃打下溫布頓金盃、年終賽亞軍，仍不敵年終賽完成衛冕的芭波絲／茉蘭登諾維奇。

謝淑薇和捷克搭檔史翠可娃打下溫布頓金盃、年終賽亞軍，可惜無緣獲選年度最佳組合。 歐新社 分享 facebook

今年豪取6冠，包括法網和年終賽金盃的澳洲球后芭蒂，沒意外成為年度最佳球員得主；她是澳洲自1976年後再一位排名登上第一的球員，並帶著「年終球后」身分迎接新賽季。

最佳後起新秀由加拿大19歲新興安德里斯庫獲獎，她去年底的世界排名僅178，但今年打下包括美網在內的3座金盃，年終排名竄到生涯最佳第5名，也寫下第一位打下大滿貫冠軍的加拿大球員紀錄。

東山再起獎由瑞士「辛吉絲接班人」班希琪榮膺，她2017年因傷退出戰場5個月，世界排名一度掉出300名外，但2018年打進溫布頓第4輪，今年更打進美網4強、晉級WTA年終賽決賽，世界排名回到前10，年終排名前10也是生涯第一遭。

最佳進步獎則由美國肯寧獲得，她今年先在哈伯公開賽打下生涯首冠，之後又摘下馬約卡和廣州金盃，成為單季3冠以上的6名女將之一。