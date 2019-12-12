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足球／BE HEROES邀請賽開踢 選手之夜先登場

2019-12-12 15:29聯合報 記者毛琬婷／即時報導

土耳其雷漢勒市府足球隊遠道而來。圖／展逸國際企業提供
土耳其雷漢勒市府足球隊遠道而來。圖／展逸國際企業提供
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「2019 BE HEROES國際高中足球邀請賽」今天起至15日在輔大足球場開踢，昨晚選手之夜率先登場，各隊先禮後兵，準備了精彩的表演節目，不但秀出年輕人的活力，更有學校拿出不同文化的表演，驚豔全場。

本次參賽的球隊中，最值得一提的就是土耳其雷漢勒市府足球隊，這支球隊遠道而來，因為我駐土耳其代表處與台土經貿協會的努力，才讓這支由敘利亞與土耳其的聯軍成行，市長哈哲歐魯（Mehmet HACIOGLU）更親自來台，足見對這次賽事的重視。

雷漢勒市在土耳其與敘利亞邊境，因敘利亞內戰，接收了許多敘利亞難民，本次來台參賽的球隊，有許多就是來自敘利亞，我駐土耳其代表處在當地建立「台北友誼學校」，本次參賽球隊陣中就有許多球員是該校的學生，他們也展現青春活力，滿場找各隊球員拍照，是最歡樂的隊伍。

宜蘭高中秀出台灣宮廟文化。圖／展逸國際企業提供
宜蘭高中秀出台灣宮廟文化。圖／展逸國際企業提供
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日本開志國際高校有三名台灣選手，他們帶來明年東京奧運的加油舞蹈，成功吸引大家目光；香港九龍城隊則上台高唱《海闊天空》，台下更有球員一同唱和。

台灣四支球隊的表演也不遑多讓，宜蘭高中秀出台灣宮廟文化，讓外隊感到新鮮，土耳其隊的球員還在表演結束後，向宜蘭高中球員借相關服飾與面具來拍照；花蓮高中則是陣中多為原住民，帶來一段精彩的原住民舞蹈，也讓外隊更進一步認識台灣。

至於台北市立中正高中則是拿出「冰原飄移舞」，還拉了「台灣隊長」陳柏良一同參與；壓軸的北門高中，則帶來拉丁舞蹈，球員們拿出渾身解數表現，搭配高昂音樂，將活動的氣氛炒到最高點。

宜蘭高中陳柏良

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