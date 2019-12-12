總統盃／伍茲、艾爾斯纏鬥20年 「最終傳奇對決」

鬥20年，伍茲vs.艾爾斯將是「最終傳奇對決」。 美聯社 分享 facebook

2019年總統杯團體高球賽開打，對於美國隊長老虎伍茲（Tiger Woods）與國際隊隊長艾爾斯（Ernie Els）來說，這大概是兩人最後一次對決了。

兩人第一次見面是25年前在泰國，當時艾爾斯已是南非新星，伍茲還是個高中生，他還記得對艾爾斯的第一印象是「這人好高」，艾爾斯身高6呎3。

「當時我還在思考關於轉職業的事，」伍茲回憶，「我們稍微聊了一下。」

他們大概都沒想到，接下來的20年，他們會成為老對手，而在伍茲贏得冠軍的比賽中，艾爾斯會是拿到亞軍最多次的球員。

如今，50歲的艾爾斯擔任本屆總統杯的國際隊長，伍茲則是美國隊的隊長兼球員。對艾爾斯來說，輸給伍茲已經是兵家常事了，能否帶領20年來無法打敗美國隊的國際隊，這可是困難的目標。

「我認為，這個世代的球員其實都被低估了，原因就是伍茲，」國際隊的澳洲名將史考特（Adam Scott）說，「米克森（Phil Mickelson）與艾爾斯就是好例子，因為伍茲的存在，他們太常當老二了。」

當然，艾爾斯這次無法自己下場復仇，但兼任隊長與球員的伍茲也不是只顧著打球，確實有盡到隊長的責任。每個美國隊成員都說，伍茲幾乎不停研究戰術與搭配組合，電話與簡訊頻頻，連半夜都可能會收到。

「在半夜1時與4時間，伍茲都還是會傳簡訊，比任何我碰過的隊長都多，」美國隊湯瑪斯（Justin Thomas）笑說，「他非常認真，他希望成為能有贏球紀錄的稱職隊長。」