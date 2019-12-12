總統盃／潘政琮貢獻1分 首日國際隊領先美國

代表台灣首度參賽的潘政琮也與日本名將松山英樹搭檔，以贏1洞的成績勝出，為國際隊貢獻1分。 美聯社 分享 facebook

2019總統盃今天起在澳洲墨爾本的皇家墨爾本高爾夫俱樂部點燃戰火，首日的五場四人四球賽中，國際隊以4：1領先美國隊，代表台灣首度參賽的潘政琮也與日本名將松山英樹搭檔，以贏1洞的成績勝出，為國際隊貢獻1分。

這是最近14年以來國際隊首次在第一天比賽結束後領先，在今天之前，總統盃25年的歷史裡，國際隊只有三次在首日取得領先，包括1998年在皇家墨爾本贏下比賽的那一次。

潘政琮在賽後說：「今天的表現很好，這也是預期的，我們是最後一組打完18洞的，所有人、所有隊友，都在那裡等著我們，感覺很酷。」

今天僅有兩組球員打完了18洞，包括第四組出場的潘政琮／松山英樹組合。從第3洞開始，兩位亞洲球員的組合就一直以1至2洞的優勢領先對手，在第16洞，美國球員瑞德用一隻小鳥把比分扳平，然後在第17洞，潘政琮／松山英樹組合再抓下一隻小鳥要回領先，最終就以贏1洞的成績戰勝對手。

潘政琮說：「我當然希望更早地把比賽結束，但對方在今天打得也很好，松山英樹推進了很多關鍵推桿。老實說，我對自己7、8英尺的推桿是很有自信，但如果不用推，感覺就更好了。」

雖然在第一天的比賽後落後，但美國隊隊長「老虎」伍茲仍然有信心，「這是漫長的四天，我們一定會努力贏得總統盃，」伍茲說，「我們輸掉了今天，並不意味著比賽結束了。 還有很多分可以拿，我們會重整出發的。」

伍茲與湯瑪斯（Justin Thomas）搭檔，贏得了美國隊全天唯一的勝利，伍茲說：「這場勝利對我們美國隊很重要，我們的開局很好，並且堅持住了。 」