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桌球年終賽／林鄭配晉四強 收東奧混雙門票

2019-12-12 14:16聯合報 記者毛琬婷／即時報導

台灣混雙組合林昀儒／鄭怡靜在八強賽以11：7、11：3、11：4拍下匈牙利組合挺...
台灣混雙組合林昀儒／鄭怡靜在八強賽以11：7、11：3、11：4拍下匈牙利組合挺進四強，也確定再替我國收下一張奧運門票。 歐新社
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ITTF世界桌球巡迴賽年終賽從今天起三天在中國大陸鄭州開打，攸關2020年東京奧運門票的混雙賽事，台灣混雙組合林昀儒鄭怡靜在八強賽以11：7、11：3、11：4拍下匈牙利組合史祖迪（Adam Szudi）、佩吉爾（Szandra Pergel）而挺進四強，也確定再替我國收下一張奧運門票。

在男單世界排名升上新高第七名的林昀儒，本次在年終賽是拚戰男單、男雙及混雙項目，今天面臨一日三戰，與「一姊」鄭怡靜的混雙賽事率先登場，接續還有男雙及男單賽事。

混雙世界排名第三的林昀儒和鄭怡靜，今年攜手相繼打下阿曼、中國大陸及香港公開賽三座冠軍，今天面對世界排名第11的匈牙利組合，林昀儒／鄭怡靜先以11：7先馳得點。

次局林昀儒／鄭怡靜又連下3分握有領先，且沒給對手任何追上機會，以11：3再下一城，取得「聽牌」優勢，第三局匈牙利組合雖一度追到4：4平，不過林昀儒／鄭怡靜隨即回穩，不給對手任何機會、連拿7分，只用了18分鐘就收下勝利。

這也是台灣進軍東京奧運的第21張門票，目前已有體操（5）、射擊（5）、射箭（6）、田徑（1）、游泳（2）、自由車（1）及桌球（1）等七個項目取得參賽資格。

林昀儒鄭怡靜桌球

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