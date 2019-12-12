羽球年終賽／男雙分組二連勝 麟洋配可望晉四強

「麟洋配」王齊麟／李洋在年終羽球賽小組賽2連勝，晉級4強希望高。 圖／Badminton photo提供(資料照) 分享 facebook

在中國大陸廣州舉行的BWF羽球年終賽，我國今年共有五組人馬參賽，在昨天於男雙首場台灣內戰中取勝的「麟洋配」王齊麟／李洋，今天面對世界排名第12名的馬來西亞謝定峰／蘇偉譯，最終以22：20、21：23、21：14勝出，在分組賽收下二連勝後，晉級四強希望濃厚。

這次年終賽男雙賽事我國共有兩組人馬參賽，分別為「麟洋配」王齊麟／李洋與「楊肉盧」楊博涵／盧敬堯，且兩組人馬一同被分在B組並在昨天的首日賽事就交手，最終由「麟洋配」以21：16、21：12直落二勝出。

在今天再贏球就有望提前取得四強門票的情況下，「麟洋配」碰上今年曾在南韓光州名人賽交手過的馬來西亞組合，首局一度取得20：16領先，雖然隨後被對手追到20：20平手，但仍是頂住對手反撲以22：20先下一城。

第二局雙方一路拉鋸，「麟洋配」雖然一度取得賽末點，但卻未能把握住遭對手以23：21扳回一城，所幸在決勝局「麟洋配」重新調整步調，以21：14勝出，分組賽取得二連勝的優勢，四強門票幾乎已到手。

至於單打賽事，我國在昨天僅有男單的周天成取勝，今天將對上維克托（Viktor Axelsen），至於首戰吞敗的王子維與女單世界球后戴資穎，將分別對上印尼喬納坦（Jonatan Christie）與泰國依瑟儂（Ratchanok Intanon）必須全力求勝，避免陷入分組賽二連敗造成提前出局的劣勢。