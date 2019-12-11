舉重／郭婞淳越級64公斤級 奪1金2銀

郭婞淳越級挑戰六十四公斤級，昨天照樣在天津舉重世界盃站上頒獎台，勇奪一金兩銀。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 「舉重女神」郭婞淳越級挑戰六十四公斤級，昨天照樣在天津舉重世界盃站上頒獎台，她與六十四公斤級世界紀錄保持者、大陸好手鄧薇上演「雙后對決」，最終挺舉以一百四十一公斤摘金，抓舉一百零五公斤、總和二百四十六公斤鍍銀，勇奪一金兩銀。

郭婞淳在泰國芭達雅舉重世錦賽，於五十九公斤級囊括兩金一銀，並締造該量級挺舉一百四十○公斤、總和二百四十六公斤兩項世界紀錄，天津世界盃選擇不降體重，轉戰六十四公斤，挑戰更多熱身和比賽嘗試。

郭婞淳抓舉第一次試舉一百公斤成功，隨後兩次試舉一百零三公斤、一百零五公斤也毫無懸念。拿手的挺舉項目，郭婞淳前兩次一百卅公斤、一百卅五公斤都成功，第三次挑戰一百四十一公斤也完成，力壓後兩次試舉一百四十三公斤都失敗的鄧薇，奪下挺舉金牌。鄧薇最終拿下抓舉、總和金牌，挺舉銀牌。

東京奧運舉重為積分制，選手需在三個奧運積分週期各參加一場賽事，最後取四場最佳成績積分。

郭婞淳第一週期於去年世錦賽、亞錦賽各別進帳一二八二點九分、一一八○點七分，第二週期於泰國世錦賽再添一三三六分，目前在五十九量級以三八○○分高居積分榜首，明年四月哈薩克亞錦賽只要穩穩進帳積分，搶下奧運門票機會相當濃厚。