嘴砲王vs.牛仔 一場意外的BMF大戰

毫無疑問，麥奎格（Conor McGregor）是格鬥界的頭號巨星，連非格鬥迷都知道這位愛爾蘭壞孩子，他走到哪裡都是新聞。麥奎格重回鐵籠，馬上就在運動界引起軒然大波，而且這位14個月沒在UFC出賽過的前雙料冠軍還能自己挑選對手，逼得向來心高氣傲的UFC總裁白大拿（Dana White）都得買單，因為麥奎格實在太有話題、太有票房，外號『惡名昭彰』的麥奎格從2014年之後，每一次出賽都是海報上的男主角，跟梅威瑟（Floyd Mayweather）更讓大白荷包滿滿，所以麥奎格的特殊待遇，一點都不奇怪。

麥奎格壞歸壞，腦筋其實極為聰明，城府算計深不見底，他刻意避開UFC輕量級最危險的挑戰者，排名第四名的爛仗王蓋奇（Justin Gaethje），選擇了第五名的『牛仔』賽洛尼（Donald Cerrone），而且還故意把量級訂在更重的次中量級。麥奎格在UFC的最後一戰，就是在輕量級腰帶中被當今冠軍諾瑪葛曼多夫給降伏，比賽中『俄羅斯之鷹』的角力完全宰制了麥奎格拿手的踢拳擊，讓擅長在站立技和對手對換拳頭的麥奎格有一半的時間被壓制在地，讓這場世紀之戰變成一面倒的碾壓。麥奎格和他的團隊知道只要諾馬葛曼多夫還在輕量級稱王，他就得暫時避開這個量級。

麥奎格(左)、賽洛尼(右) 美聯社 分享 facebook

麥奎格生涯大部分時間都在羽量級和輕量級作戰，只打過兩場次中量級的比賽，都是對上美國破壞王迪亞茲（Nate Diaz），但是他曉得賽洛尼在這個量級打了將近兩年，而且牛仔先生在麥奎格大紅大紫的時期，排名始終打不到最高層，無緣挑戰麥奎格，讓他始終耿耿於懷，這次天上掉下來這個機會，以他『anytime, anywhere, anyone』的座右銘，當然接受這次叫陣，要在明年的UFC 246和麥奎格來這場拳迷版的money fight。

這一戰以贊助商的角度來說，不算是真正的money fight，不過對格鬥迷來說，這一戰卻是遲了五年才發生的夢幻之戰。賽洛尼在外界名氣遠遠不如麥奎格，但他卻在格鬥社群中，卻擁有地下英雄般的地位。牛仔在UFC的豐功偉業包括：

＊UFC史上並列最多場戰鬥（33） ＊UFC史上十二個月內最多場戰鬥（6） ＊UFC史上最多勝（23） ＊UFC史上最多終結勝（16） ＊UFC史上最多賽後獎項（18） ＊UFC史上最多擊倒knockdown（20） ＊UFC史上最多頭部踢擊致勝（7）

賽洛尼的戰鬥風格極為華麗，擁有世界頂級的泰拳功夫，拿手絕活之一就是用高踢攻擊對手頭部，這招的破壞力往往讓對手就算擋住，還是會被力量貫穿進去。更可怕的是賽洛尼的全面性，他除了高水準的站立技外，還擁有巴西柔術黑帶，地面技術也堪稱一流，生涯有17次用降伏技打敗對手，比擊倒次數還多，是極為罕見的雙刀流選手。他另一個受拳迷喜愛的原因在於他的鬥志，雖然他下巴相對脆弱（生涯13敗中有6次被對手KO），但卻永遠不會在鐵籠中怯戰。在今年六月對上前暫代冠軍佛格森（Tony Ferguson）時，右眼被打到腫脹至睜不開眼睛，一般人早就棄甲投降了，但賽洛尼居然當場要醫生將他眼下皮膚割開，好讓血水流出，快速排除腫脹，方便他繼續作戰。大會醫生當然拒絕了賽洛尼瘋狂的要求，讓裁判只能判他輸，但這種打死不退的鬥志，讓牛仔在賽後所獲得的歡呼聲，遠超過贏家佛格森。

賽洛尼在格鬥圈擁有難以匹敵的人氣，但已經36歲，屬於高齡的選手，最近的兩戰都被對手終結，讓精於算計的麥奎格團隊覺得是軟柿子。至於輕量級的前冠軍，目前排名第二名挑戰者波利耶（Dustin Poirier）和第一名的佛格森都正值顛峰之年，擊打能力都是數一數二，是排名第三的麥奎格不想冒險挑戰的對手，挑個排名較低，但也沒低太多的賽洛尼來打，絕對是又安全又合理又有話題的選擇。

但麥奎格只怕聰明反被聰明誤，他的復出戰選擇打一個排名比他低的老將，而且還在一個相對陌生的量級，怎麼看都是遠離主戰場，先打次要戰役的決定，這種比賽贏了應該，輸了反而栽跟頭。麥奎格如果想要挑戰次中量級，那剛剛拿下史上唯一BMF（Baddest Motherf****r）腰帶的馬斯維達（Jorge Masvidal）早就表達過要打麥奎格的強烈意願，不過氣勢如日中天，連三場KO對手的這位街頭戰士，麥奎格當然避之唯恐不及，因為他在次中量級的那兩場比賽，迪亞茲的拳頭都讓他窮於應付了，更何況更具爆發力，在十一月剛剛打敗迪亞茲的馬斯維達？

麥奎格在UFC只輸過兩次，這兩場的對手（諾瑪葛曼多夫和迪亞茲）都是打死不退的鬥雞性格，麥奎格賽前慣有的挑釁放話，反而讓他們情緒更高昂。比賽中這兩個人也是一路前進，打沒有倒車檔的壓力打法，讓不善反擊的麥奎格在一開始就無法掌握主動權。而且188公分高的麥奎格以往在羽和輕量級都擁有身材臂展優勢，這次越級打怪，碰到也有185公分的牛仔，而且比他更擅長用踢法攻擊，雖然自以為可以輕鬆獲勝，但一但不小心輸掉，將可能陷入難以翻身的無間排名地獄，反而讓他和諾瑪葛曼多夫的二番戰更難發生。