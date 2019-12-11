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羽球年終賽／戴資穎遭奧原希望逆轉 開胡再等等

2019-12-11 20:24聯合報 記者林宋以情／即時報導

戴資穎11日在小組賽首戰日本好手奧原希望。 報系資料照
戴資穎11日在小組賽首戰日本好手奧原希望。 報系資料照
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力拚第三座BWF年終賽冠軍金盃，「世界球后」戴資穎11日在小組賽首戰日本好手奧原希望，戴資穎鏖戰61分鐘，可惜先盛後衰，21：15、18：21、19：21，小組賽開胡得等等。

過去雙方對戰戴資穎取得6勝5敗，近兩次輸球都是因傷退賽，包括上個月福州公開賽四強，戴資穎在第3局傷退。

經過一個月休養，戴資穎今日開賽稍微慢熱，不過在1：4後急起直追，技術暫停後，戴資穎前後吊動奧原希望重心扳平，後半段再修正失誤，屢屢以刁鑽手法突破奧原希望防線，取得5分領先，局末以大對角扣殺，21：15先馳得點。

次局戴資穎拉出9：4開局，不過奧原希望回敬6：0超前攻勢，技術暫停後15：12反超比數，「小戴」一度連趕4分要回領先，不過奧原希望局末連下4分，18：21，雙方進入決勝局。

決勝局戴資穎自5：10落後追趕，技術暫停之後戴資穎穩紮穩打，反倒是奧原希望出現非受迫性失誤，戴資穎順勢連下7分，取得15：12領先，對手回敬3：0追平攻勢，比分再度呈現互咬，局末奧原希望取得賽點，戴資穎底線球最後一刻決定出拍，可惜最終出界，鏖戰61分鐘遭奧原希望逆轉。

戴資穎明日預計下午3時迎戰泰國「一姐」依瑟儂，過去雙方對戰，戴資穎12勝14負，前一次在南韓羽賽碰頭遭直落二，明日盼能復仇。

戴資穎

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