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高球／台灣大哥大女子公開賽 林子麒獵鷹坐龍頭

2019-12-11 19:21聯合報 記者曾思儒／即時報導

TLPGA台巡賽年度封關大賽「台灣大哥大女子公開賽」今天點燃戰火，地主好手林子麒獵下全場唯一的「老鷹」，首輪打完以70（-2）桿獨居首位，以2桿之差領先另名地主陳宇茹、2017年奪冠的泰國普洛依薔普、泰國坎凡妮和萍帕頌，以及大陸王天妤。

台灣大哥大女子公開賽總獎金500萬元，林子麒延續下半年台巡賽的亮眼表現，今天前9洞也修正昨天配對賽鐵桿不準的缺失，自評距離計算很不錯。她在距離465碼的第8洞，第二桿直攻旗竿打到果嶺左前方的長草區，第三桿用54度劈起桿直接把球送進洞中，射下今天全場唯一的老鷹，「那一球離洞口還有15碼，而且草其實還滿長的，因此能把球切進洞裡，有點意外。」

她下半年已拿下南一女子職業高爾夫公開賽與建大輪胎盃冠軍，上一場比賽法國巴黎銀行TLPGA傳承賽也排名第2，轉入職業11年累積7座冠軍，本周將挑戰再一座金盃。

旅韓好手陳宇茹，今天第1洞因為小白球開球落地後沾到泥巴，影響到第2桿的球路，讓她最後在這洞因為下水，無奈吞下開場柏忌，但隨即穩住陣腳，後9洞穩穩賺進2桿，包括第14洞切球直接進洞，以及第16洞的15碼博蒂推桿，她說：「那一桿推桿路線草紋是朝兩面流，因此我索性瞄中間打，結果球應聲進洞。」

我國旅美「一姊」徐薇淩今天還沒找到球感，全場只抓下一隻小鳥，另外吞下兩記柏忌，繳出73（+1）桿成績，與衛冕冠軍李旻在內的8位選手並列第10、暫時落後領先者3桿。

徐薇淩表示，平常上場前都會上練習場練習揮桿，但本周球場剛好沒有練習場，讓她有點不太適應，今天下場揮桿準備動作不夠順暢，「覺得有點空虛。」

林子麒在台灣大哥大女子公開賽首輪暫居領先。圖／台灣大哥大提供
林子麒在台灣大哥大女子公開賽首輪暫居領先。圖／台灣大哥大提供
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徐薇淩老鷹高爾夫

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