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桌球年終賽／林昀儒明拚3戰 混雙贏一場就獲奧運門票

2019-12-11 18:48聯合報 記者林宋以情／即時報導

ITTF世界桌球巡迴賽年終賽，明日起一連三天於中國大陸鄭州點燃戰火，11日籤表出爐，我國混雙林昀儒鄭怡靜，八強首戰將迎戰匈牙利組合史祖迪（Adam Szudi）、佩吉爾（Szandra Pergel），只要晉級四強就能取得奧運門票。

年僅18歲的台灣桌球「一哥」林昀儒，年終賽將拚戰男單、男雙、混雙，明日將一日三戰，其中混雙四強將直接取得東奧資格，也是拚勝重點，下午1時40分率先登場，將攜手鄭怡靜迎戰匈牙利組合史祖迪／佩吉爾，力拚奧運門票。

林昀儒男單籤表位在下半部籤表，他16強賽將迎戰今年世錦賽男單銀牌、瑞典28歲名將法爾克（Mattias Falck），不過林昀儒今年3月阿曼挑戰賽就曾擊敗法爾克，最終捧冠，林昀儒明日晚間18時30分出賽，放眼對戰二連勝。

男雙部分我國兩組人馬出賽，林昀儒／廖振珽位在上半區，首輪下午15時40分對南韓組合，陳建安／莊智淵首輪則碰上大陸林高遠／梁靖崑。

女單好手鄭怡靜位在下半部，首戰13日上午10時交手日本19歲新秀伊藤美誠，女雙陳思羽／鄭先知，首輪同樣將碰上日本對手，14時20分出賽平野美宇／芝田沙季。

林昀儒鄭怡靜桌球

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