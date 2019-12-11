田徑／周庭印獲銳速運動醫學贊助 目標一生一次奧運夢

寶齡富錦生技江宗明總經理（左）頒發2019年全運會一萬公尺破個人最佳獎金給周庭印（右）。記者林宋以情／攝影 分享 facebook

整合生技藥廠寶齡富錦40年的醫藥技術、臨床醫學實證，Race On銳速運動醫學品牌11月起贊助長跑好手周庭印，希望給予耐力運動員不僅僅財務上贊助，更結合生技專業以及教學醫院，提供專業運動員醫學支援照護計畫。周庭印也希望，能盡快追趕上學長張嘉哲腳步，改寫個人全馬最佳成績，朝奧運夢想邁進。

周庭印是2017年台北世大運我國男子半馬好手，10月全運會以破個人最佳30分37秒28完成男子1萬公尺連霸。過去以半馬為主攻的他，今年起也改變策略，目標將全馬成績提升，這個月初赴大阪馬拉松完成生涯首場海外初全馬。

台灣知名藥廠寶齡富錦生技股份有限公司有鑑於國內耐力運動，路跑、三鐵、自行車及健行登山人口提高，發表全新品牌Race On銳速運動醫學，以生技專業合教學醫院，共推運動員醫學支援照護計畫。11日記者會上，寶齡富錦生技江宗明總經理先頒發5萬元突破紀錄獎勵金給周庭印，未來將整合醫院的復健科、營養科、動作分析及血液健檢、心理科等資源，替運動員做全面性的檢測與評估，發展出一套適合運動員的健檢計畫。

寶齡富錦生技股份有限公司贊助台灣長跑好手周庭印（左4）。記者林宋以情／攝影 分享 facebook

周庭印過去高中時期左腳曾疲勞性骨折，全運會也是帶著腳踝傷勢拚戰，坦言身上累積不少舊傷，感謝銳速運動醫學的支持，讓他能透過醫療計畫復健，恢復身體強度，此外也贊助他出國比賽經費，讓他拚成績無後顧之憂。

周庭印接下來最大目標將是明年3月的東京馬拉松，本周的台北馬、明年的高雄馬和萬金石馬拉松都將以賽代訓，並放眼站上奧運殿堂，28歲的他希望，2024年能跑進奧運，「盡力追上學長張嘉哲，身為跑者一生一定要去一次奧運，就算2020東京奧運沒機會，希望2024可以達成。」

寶齡富錦生技莊瑞元協理表示，除了財務上的支持，銳速運動醫學將提供運動員更專業的醫療計畫，贊助周庭印只是第一步，「除了一線國手之外，未來希望每一年能增加贊助一名單車或三鐵的耐力運動員，給予專業運動員醫療支持。」