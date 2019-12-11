羽球年終賽／天王逆轉勝！ 周天成苦戰開胡

年終羽球賽雖落入死亡之組，周天成首戰逆轉勝！ 歐新社 分享 facebook

總獎金150萬美元的BWF世界巡迴賽年終總決賽今天在廣州開戰，世界排名第2的我國「一哥」周天成首戰碰印尼世界排名第8的金廷陷入苦戰，耗時超過75分鐘才以11：21、21：15、25：23逆轉勝，辛苦收下第11度對陣的第5勝。

這是小天生涯第3度參加年終大賽，他從2015年第一次年終賽亮相，到17年和18年接連拿到門票，都是小組賽取得1勝2敗成績，無緣進入最後4強，今年要挑戰突破，但首戰碰去年同樣的第一戰老對手金廷就打得辛苦，首局6：6平手後，金廷連拿3分取得領先，之後一路壓制小天，以21：11先下一城。

第2局金廷和第一局相同，都出現發球沒過網的失誤，小天把握對手送分機會，先從4：7落後到8：8追平，技術暫停時取得11：10微幅領先，恢復比賽再連拿2分，就此一路領先，以21：15扳平局數。

決勝第3局，小天和金廷比數緊咬，技術暫停前8度暫停，換場前多半處於落後的小天靠金廷兩度回球出界才將差距拉大到16：13，但19：16下卻遭金廷連追3分扳平，小天雖靠金廷翻網未過的幸運球才先取得賽末點，但第一個終結比賽的機會被金廷不斷的殺球攻擊瓦解，第2個機會封網又失敗，直到第5個賽末點才拿下勝利。

小天分組後兩戰對手依序是世界排名第5的丹麥前球王安賽龍，以及里約奧運摘金的大陸好手諶龍，前一場諶龍才在耗時1小時又11分鐘的大戰以21：17、10：21、21：17擊敗安賽龍。

世界巡迴賽年終總決賽只有年度積分前8的選手能與會，今年共有5組台將獲得參賽資格，小天是今天第3組上場的台將，稍早男雙上演的「寶島內戰」，由「麟洋配」李洋／王齊麟以21：16、21：12擊敗「楊肉盧」組合盧敬堯／楊博涵，率先開胡。

接續「世界球后」戴資穎和「羽球王子」王子維也將在晚場接棒上陣，小戴首戰碰世界排名第3的日本好手奧原希望，約今晚7點登場，王子維則要在小戴賽事結束後接棒上陣，挑戰日本「世界球王」桃田賢斗。