親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
中職30年
綜合
路跑

妳很好但還不夠好 為何女性政治人物注定「失敗」？

仿喜帖文宣貼他與楊蕙如遊泰國照 蔡易餘：害死我

運動筆記越野大玩咖-火炎山 Trail Run雨中跑馬的裝備(上)
健行筆記京都/東福寺的紅葉臺北大縱走7：彷彿置身日本神社參道〡麟光站至飛龍步道
NBA今日最佳灌籃- Bradley Beal (12月11日)今日最佳好球- Joel Embiid (12月11日)

網球／摘下加拿大年度大獎 安德里斯庫寫新頁

2019-12-11 14:48聯合報 記者曾思儒／即時報導

加拿大19歲網壇新星安德里斯庫獲選為加拿大年度最佳運動員，成為首位獲得此獎的網球...
加拿大19歲網壇新星安德里斯庫獲選為加拿大年度最佳運動員，成為首位獲得此獎的網球員。 路透
分享

今年9月打下美網金盃的加拿大19歲網壇新星安德里斯庫（Bianca Andreescu），豐功偉業在年底再添一筆，她獲選為加拿大年度最佳運動員，成為首位獲得此獎的網球員。

「我迫不及待要迎接2020年了，我也以代表加拿大打出高水準內容為榮。」明年6月才要滿20歲的安德里斯庫說。

每年舉行的加拿大之星獎項，是由加拿大體育記者票選，年度運動員獎項的獎盃馬胥（Lou Marsh）獎盃，是以1936年逝世的加拿大名記者馬胥為名。

安德里斯庫在今年初的世界排名還遠在152位，先打下印地安泉金盃，且在年度最後一場大滿貫美網的最終戰擊敗美國名將小威廉絲（Serena Williams），嘗到生涯第一座大滿貫滋味，積分、獎金都大進補，年終排名排在第5位，單季獎金更超過650萬美金（約台幣1億9800萬元）。

她在加拿大運動員的年度大獎擊敗高球女將韓德森（Brooke Henderson）、短跑好手］迪葛雷斯（Andre De Grasse）、大聯盟勇士隊投手索洛卡（Mike Soroka）和NHL聖路易藍調隊的賓寧頓（Jordan Binnington），成為首位獲獎的網球員。

安德里斯庫小威廉絲美網

相關新聞

羽球年終賽／「麟洋配」台灣內戰開胡 風向藏玄機

2019-12-11 14:39

享受一場球賽吧！台日投出好友誼

2019-12-10 14:32

羽球年終賽／台將對決打頭陣 王子維壓軸登場

2019-12-10 23:57

足球／中華男足隊長陳柏良：要改變非靠洋教頭

2019-12-10 23:48

足球／中華男足換帥 陳柏良：不能只靠教練

2019-12-10 19:27

足球／美國女足隊長拉皮諾 獲SI年度最佳運動員

2019-12-10 17:17

足球／BEHEROES國際高中邀請賽 陳柏良：留下冠軍

2019-12-10 16:53

親手畫製公益紅包 陳奎儒、王維中齊力募得128萬

2019-12-10 16:50

舉重／拋開勝負包袱 郭婞淳「越級」戰64公斤級

2019-12-10 16:09

全面封殺俄羅斯成分水嶺 反禁藥運動路漫長

2019-12-10 15:00

俄奧會批評 反禁藥組織制裁過度

2019-12-10 14:43

高球／台灣大公開賽開打 旅外、台巡好手爭冠

2019-12-10 09:33

奧運／禁藥疑雲 俄羅斯無緣東奧、世足

2019-12-10 00:01

羽球／年終賽開打 小戴首戰奧原

2019-12-09 23:59

被禁參加全球體育賽事4年 俄羅斯稱上訴無望

2019-12-09 21:43

羽球／戴資穎連3年無緣獎項 與台灣6帥「同框」

2019-12-09 21:42

俄羅斯運動員禁賽4年 無緣東奧、世足賽

2019-12-09 19:53

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

NBA／羅斯談致勝一擊：天生就是要幹這事

2019-12-10 17:10

MLB／9年3.24億美元破紀錄天價 柯爾獎落洋基

2019-12-11 13:34

NBA／3人合得100分、2人大三元 熱火紀錄之夜

2019-12-11 12:34

NBA／公鹿豪取15連勝 字母哥：菜鳥年才贏15場

2019-12-10 17:50

6搶1／棒協、中職爭辦賽事 辜仲諒八個字回應

2019-12-10 20:05

日職／年薪800萬日圓要忍耐 張奕：明年等著看

2019-12-10 17:14

NBA／「該被噓的不是我」 喬治回應話中有話

2019-12-10 22:07

中職／桃猿有系統養成教練 樂天不用怕群龍無首

2019-12-11 07:00

中職／執教悍將非簡單任務 諸葛紅中的新挑戰

2019-12-11 07:00

從唐西奇看衛斯曼 何不開放天才高中生打NBA

2019-12-11 07:00

MLB／掰掰洋基 葛瑞格里歐斯轉費城合夥吉拉迪

2019-12-11 07:58

NBA／迎接雷納德 球評稱全加拿大都不會有噓聲

2019-12-11 08:12

NBA／老鷹卡特第1500場出賽 史上第5人

2019-12-11 13:02

NBA／葛里芬讚羅斯：對他擁有整個宇宙的信心

2019-12-10 23:43

NBA／安比德飆退約柯奇 76人奪主場13連勝

2019-12-11 12:06

NBA／盼加盟家鄉球隊 傳勒夫想聯手拓荒者雙槍

2019-12-11 10:09

中職／獅隊慘吞70敗後 明年聘用外籍投手教練

2019-12-10 16:18

MLB／不只3豪門搶柯爾 波拉斯：還有2隊新買家

2019-12-11 10:21

MLB／偷暗號害的？ 年度第一隊沒太空人野手

2019-12-11 08:00

NBA／喊比賽結束卻遭熱火逆轉 老鷹楊恩好囧

2019-12-11 14:12

NBA／巴特勒、阿德巴約同場大三元 史上第10次

2019-12-11 15:09

NBA／菜鳥首進外線 綠衫軍：先前都叫他西蒙斯

2019-12-11 10:43

日職／12強拿投手3獎項 張奕一度擔心被開除

2019-12-10 23:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top