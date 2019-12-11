網球／摘下加拿大年度大獎 安德里斯庫寫新頁

加拿大19歲網壇新星安德里斯庫獲選為加拿大年度最佳運動員，成為首位獲得此獎的網球員。 路透 分享 facebook

今年9月打下美網金盃的加拿大19歲網壇新星安德里斯庫（Bianca Andreescu），豐功偉業在年底再添一筆，她獲選為加拿大年度最佳運動員，成為首位獲得此獎的網球員。

「我迫不及待要迎接2020年了，我也以代表加拿大打出高水準內容為榮。」明年6月才要滿20歲的安德里斯庫說。

每年舉行的加拿大之星獎項，是由加拿大體育記者票選，年度運動員獎項的獎盃馬胥（Lou Marsh）獎盃，是以1936年逝世的加拿大名記者馬胥為名。

安德里斯庫在今年初的世界排名還遠在152位，先打下印地安泉金盃，且在年度最後一場大滿貫美網的最終戰擊敗美國名將小威廉絲（Serena Williams），嘗到生涯第一座大滿貫滋味，積分、獎金都大進補，年終排名排在第5位，單季獎金更超過650萬美金（約台幣1億9800萬元）。

她在加拿大運動員的年度大獎擊敗高球女將韓德森（Brooke Henderson）、短跑好手］迪葛雷斯（Andre De Grasse）、大聯盟勇士隊投手索洛卡（Mike Soroka）和NHL聖路易藍調隊的賓寧頓（Jordan Binnington），成為首位獲獎的網球員。