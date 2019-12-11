羽球年終賽／「麟洋配」台灣內戰開胡 風向藏玄機

羽球年終賽男雙首輪上演台灣內戰，李洋／王齊麟21：16、21：12擊敗盧敬堯／楊博涵，率先開胡。 聯合報系資料照 分享 facebook

總獎金150萬美元的BWF廣州羽球年終總決賽，11日台將由「男雙內戰」打頭陣，李洋／王齊麟21：16、21：12擊敗盧敬堯／楊博涵，率先開胡；至於台灣「一哥」周天成、「世界球后」戴資穎以及王子維的賽事，也將在下午接續登場。

今年對李洋、王齊麟是第二度挺進年終賽，李洋於2017年搭檔李哲輝首闖杜拜年終賽，王齊麟則是在去年和現已轉任教練的陳宏麟合拍，當時「雙麟配」勇闖四強締造我國男雙年終賽最佳成績。

今年初開始合拍的「麟洋配」，搭檔已囊括四冠二亞，並順利取得八強年終賽資格。小組賽生涯首度交手同胞盧敬堯／楊博涵，李洋／王齊麟在技術暫停後掌握進攻節奏，擴大領先差，先下首局。

次局戰況陷入膠著，但技術暫停後同樣出現分水嶺，「麟洋配」以9：0致勝攻勢，笑納首勝。李洋表示，盧敬堯、楊博涵的接發很好，所以盡量避開，同時在場上也多次和王齊麟溝通，注意對方球路，是能開胡主因。

明日「麟洋配」要迎戰大馬組合謝定峰／蘇偉譯，兩軍上個月在光州羽賽首度交手，麟洋配在鏖戰3局後獲勝，但李洋並不敢大意的說，「球場順逆風差蠻多的，而且馬來西亞男雙選手接發都特別好，也會特別注意。」

世界排名第二的周天成，預計在今天下午4時對上印尼好手金廷，戴資穎的首輪預計在下午7時對上世界排名第三日本奧原希望。

王子維的賽程緊接在戴資穎之後，將迎戰年度十冠的日本球王桃田賢斗。王子維月初才在印度羽賽終結冠軍荒，笑納生涯首座超級系列賽三○○賽冠軍，力圖延續手感。