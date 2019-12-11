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高球總統盃╱媒體追隊長伍茲 瑞德：減輕隊員壓力

2019-12-11 16:31世界日報 體育新聞組╱綜合報導

瑞德(左)說有老虎伍茲(右)當隊長，減輕隊友不少壓力。 美聯社
瑞德(左)說有老虎伍茲(右)當隊長，減輕隊友不少壓力。 美聯社
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2019年總統杯高球賽本周即將在澳洲墨爾本開打，焦點當然是25年來首位身兼隊長與球員身分的美國巨星老虎伍茲Tiger Woods）。有伍茲在場，對美國隊來說，場內外都是一大助力。

始於1994年的總統杯是職業男子高球重要團體賽事，由美國隊和國際隊對戰，國際隊隊員由除歐洲球員以外的非美國籍球員組成，今年國際隊隊長是擁有四個大滿貫冠軍的南非傳奇球員艾爾斯（Ernie Els），台灣好手潘政琮與中國的李昊桐都是國際隊成員。

伍茲今年以美國隊長身分，把自己選進美國隊陣容，是總統杯一大話題。美國隊9日才剛飛抵澳洲，總共飛了23小時、又有時差，其實練球時大家都頗沒精神，而伍茲的存在，此時就發揮功用了。

「跟伍茲一起打球，最大的好處就是會輕鬆不少，」美國隊瑞德（Patrick Reed）就說，「因為大家都在注意伍茲在做什麼，沒人會理你。」

不過，其實瑞德自己也是焦點之一，由於他在上周的Hero世界挑戰賽中犯了嚴重錯誤，在練習揮桿時不慎清開球附近的砂，違反規定、遭罰兩桿，內行的澳洲球迷10日在練球時毫不客氣地向瑞德挑釁。

在10日受訪的15名球員與隊長中，有11人被問到關於瑞德的罰桿事件，包括瑞德自己，其中甚至有媒體直接問「你沒有作弊嗎」，瑞德淡定回答：「當然沒有。」

「我們來這裡不是來看什麼媒體報導，我們是來贏球的，」美國隊湯瑪斯（Jusitn Thomas）說，「我明白會有媒體一直想問關於瑞德這次罰桿的事情，但我們並不擔心。」

伍茲湯瑪斯Tiger Woods

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