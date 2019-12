足球／美國女足隊長拉皮諾 獲SI年度最佳運動員

繼上周榮膺女子金球獎,美國女足隊長拉皮諾(Megan Rapinoe) 再獲殊榮,獲選《運動畫刊》(Sports Illustrated)年度最佳運動員。 路透 分享 facebook

繼上周榮膺女子金球獎,美國女足隊長拉皮諾(Megan Rapinoe) 再獲殊榮,獲選《運動畫刊》(Sports Illustrated)年度最佳運動員,成為此獎項設立66年來,第四位獲獎的女運動員,此獎項去年由金州勇士隊拿下。

34歲的拉皮諾,今年率領美國隊於女足世界盃締造二連霸,個人囊括金靴獎與金球獎,並獲國際足球總會(FIFA)年度最佳女足球員肯定,加上和美國總統川普(Donald Trump)槓上,放話不會進白宮,博得一票反川普球迷支持,一夕成為媒體寵兒。

