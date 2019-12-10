足球／美國女足隊長拉皮諾 獲SI年度最佳運動員

繼上周榮膺女子金球獎，美國女足隊長拉皮諾（Megan Rapinoe） 再獲殊榮，獲選《運動畫刊》（Sports Illustrated）年度最佳運動員。 路透 分享 facebook

繼上周榮膺女子金球獎，美國女足隊長拉皮諾（Megan Rapinoe） 再獲殊榮，獲選《運動畫刊》（Sports Illustrated）年度最佳運動員，成為此獎項設立66年來，第四位獲獎的女運動員，此獎項去年由金州勇士隊拿下。

34歲的拉皮諾，今年率領美國隊於女足世界盃締造二連霸，個人囊括金靴獎與金球獎，並獲國際足球總會（FIFA）年度最佳女足球員肯定，加上和美國總統川普（Donald Trump）槓上，放話不會進白宮，博得一票反川普球迷支持，一夕成為媒體寵兒。

但早在這頭粉紫色短髮刮起旋風前，拉皮諾場外已長期致力於社會與兩性議題。2016年她率先響應舊金山49人四分衛卡普尼克（Colin Kaepernick）的單膝跪地抗議運動，今年更起身呼籲男女國腳同酬，控告美國足協性別歧視。

拉皮諾更向足壇兩大球星球王梅西（Lionel Messi）、葡萄牙球星「C羅」（Cristiano Ronaldo）喊話，應該用善用球星影響力，回應相關議題，成為女性的盟友。是足球員、兩性平權議題倡議者、同時也是女同志的拉皮諾說：「我們不能選擇身處的周遭環境，但我們能夠決定自己如何看待這些事情。」