足球／BEHEROES國際高中邀請賽 陳柏良：冠軍留下

2019 BE HEROES國際高中足球邀請賽，12月12日至15日在輔大足球場登場，陳柏良（中）勉勵地主小將留下冠軍。記者林宋以情／攝影 分享 facebook

2019 BE HEROES國際高中足球邀請賽，12月12日至15日在輔大足球場登場。今年規模再擴大，邀請含土耳其、日本、香港三支外隊在內，共計七支球隊與會。「台灣隊長」陳柏良也向小球員們信心喊話，希望能把冠軍留在台灣。

BE HEROES國際高中足球邀請賽去年首屆共4隊參賽，第二屆隊伍再增，地主派出花蓮高中、北門高中、宜蘭高中與臺北市中正高中，外隊力邀土耳其、日本與香港參賽，參賽球隊更多，比賽競爭強度更高，對本土高中球員的刺激將更令人期待。

其中由雷漢勒市府足球隊組成的土耳其隊，與台灣別有淵源。由於雷漢勒市處土耳其與敘利亞邊界，我國駐土耳其代表處自2015年就與該市合作發揮人道援助精神，隔年興建台北友誼學校供敘利亞難民學童就讀。

本次來台土耳其隊陣容中，就包含敘利亞難民，以及曾就讀台北友誼學校球員，藉此次賽事牽起緣分。陳柏良盼透過賽事交流，台灣球員能接觸歐洲足球，走向世界，「歐洲球隊實力有目共睹，希望球員可以感受世界球風哪裡不一樣，畢竟台灣的東西很有限。」

陳柏良表示，土耳其隊陣中不少球員身處戰地，但不少人堅信足球可以改變人的一生，為了生存而拼命，其精神值得學習，「台灣或許較多是愛的教育，但競技運動就是要拚盡全力，也希望台灣小朋友能清楚這一塊。」

首屆冠軍由日本利根商業學校封王，今年日本隊派出新瀉開志國際高校尋求衛冕，陳柏良則喊話，要地主球隊阻斷日本連霸。「去年日本奪冠，我其實有點難過。」陳柏良笑說，「不是要給球員壓力，但還是希望能把冠軍留在台灣。」

除了高強度國際賽，今年BE HEROES國際高中足球邀請賽持續舉辦名人表演賽，更新增12碼PK賽，邀請足球名人、知名企業家、藝人等一同共襄盛舉，將分成兩組、一組7人、獲勝的那方捐贈一萬、輸了一方捐贈兩萬，捐贈金額將全數捐入陳柏良公益信託基金，持續推廣足球活動。屆時會有那些名人參與，也蔚為一大話題。