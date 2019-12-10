親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
中職30年
綜合
路跑

不僅辭北市府顧問 蔡壁如今到台大醫院辦退休

明年總統選舉誰贏？他曝柯文哲的58萬票是關鍵

運動筆記新手奶爸一年只拼一馬，用2200公里交換17分鐘！05:57:29全馬破PB 2019南方澳海鮮馬
健行筆記新手進階的雪主東下翠池【北得拉曼】耶穌光與山毛櫸的奇遇
NBA賽事懶人包 (12月10日)今日最佳球員- Giannis Antetokounmpo (12月10日)

足球／BEHEROES國際高中邀請賽 陳柏良：冠軍留下

2019-12-10 16:53聯合報 記者林宋以情／台北即時報導

2019 BE HEROES國際高中足球邀請賽，12月12日至15日在輔大足球場...
2019 BE HEROES國際高中足球邀請賽，12月12日至15日在輔大足球場登場，陳柏良（中）勉勵地主小將留下冠軍。記者林宋以情／攝影
分享

2019 BE HEROES國際高中足球邀請賽，12月12日至15日在輔大足球場登場。今年規模再擴大，邀請含土耳其、日本、香港三支外隊在內，共計七支球隊與會。「台灣隊長」陳柏良也向小球員們信心喊話，希望能把冠軍留在台灣。

BE HEROES國際高中足球邀請賽去年首屆共4隊參賽，第二屆隊伍再增，地主派出花蓮高中、北門高中、宜蘭高中與臺北市中正高中，外隊力邀土耳其、日本與香港參賽，參賽球隊更多，比賽競爭強度更高，對本土高中球員的刺激將更令人期待。

其中由雷漢勒市府足球隊組成的土耳其隊，與台灣別有淵源。由於雷漢勒市處土耳其與敘利亞邊界，我國駐土耳其代表處自2015年就與該市合作發揮人道援助精神，隔年興建台北友誼學校供敘利亞難民學童就讀。

本次來台土耳其隊陣容中，就包含敘利亞難民，以及曾就讀台北友誼學校球員，藉此次賽事牽起緣分。陳柏良盼透過賽事交流，台灣球員能接觸歐洲足球，走向世界，「歐洲球隊實力有目共睹，希望球員可以感受世界球風哪裡不一樣，畢竟台灣的東西很有限。」

陳柏良表示，土耳其隊陣中不少球員身處戰地，但不少人堅信足球可以改變人的一生，為了生存而拼命，其精神值得學習，「台灣或許較多是愛的教育，但競技運動就是要拚盡全力，也希望台灣小朋友能清楚這一塊。」

首屆冠軍由日本利根商業學校封王，今年日本隊派出新瀉開志國際高校尋求衛冕，陳柏良則喊話，要地主球隊阻斷日本連霸。「去年日本奪冠，我其實有點難過。」陳柏良笑說，「不是要給球員壓力，但還是希望能把冠軍留在台灣。」

除了高強度國際賽，今年BE HEROES國際高中足球邀請賽持續舉辦名人表演賽，更新增12碼PK賽，邀請足球名人、知名企業家、藝人等一同共襄盛舉，將分成兩組、一組7人、獲勝的那方捐贈一萬、輸了一方捐贈兩萬，捐贈金額將全數捐入陳柏良公益信託基金，持續推廣足球活動。屆時會有那些名人參與，也蔚為一大話題。

陳柏良宜蘭高中

延伸閱讀

東地中海情勢升溫 艾爾段嗆不排除出兵

足球／陳柏良足球菁英學院 鼓勵小球員勇敢逐夢

足球／陳柏良菁英學院 首度移師中台灣

竹縣消防猛男月曆 快拿發票去換

相關新聞

舉重／拋開勝負包袱 郭婞淳「越級」戰64公斤級

2019-12-10 16:09

親手畫製公益紅包 陳奎儒、王維中齊力募得128萬

2019-12-10 16:50

享受一場球賽吧！台日投出好友誼

2019-12-10 14:32

足球／美國女足隊長拉皮諾 獲運動畫刊年度最佳運動員

2019-12-10 17:17

全面封殺俄羅斯成分水嶺 反禁藥運動路漫長

2019-12-10 15:00

俄奧會批評 反禁藥組織制裁過度

2019-12-10 14:43

高球／台灣大公開賽開打 旅外、台巡好手爭冠

2019-12-10 09:33

奧運／禁藥疑雲 俄羅斯無緣東奧、世足

2019-12-10 00:01

羽球／年終賽開打 小戴首戰奧原

2019-12-09 23:59

被禁參加全球體育賽事4年 俄羅斯稱上訴無望

2019-12-09 21:43

羽球／戴資穎連3年無緣獎項 與台灣6帥「同框」

2019-12-09 21:42

俄羅斯運動員禁賽4年 無緣東奧、世足賽

2019-12-09 19:53

從小懼高 大華科大林嘉翔全國大專盃攀岩賽雙冠軍

2019-12-09 14:27

羽球年終賽／抽籤出爐 周天成落入「死亡之組」

2019-12-09 14:09

總統盃／林銓泰參賽學經驗 盼隨潘政琮腳步入美巡

2019-12-09 13:16

2019 BMW HOOD to COAST人車接力賽 完美落幕

2019-12-08 22:04

排球／黑狗點頭！ 旅日4將奧運資格賽歸隊

2019-12-08 21:37

路跑／甜心主播任配速員 Firefox捍衛網路健康獻愛心

2019-12-08 18:28

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

神奇小子卡魯索 變身湖人爭冠X因子

2019-12-10 07:00

NBA／保羅遭火箭隊交易 安東尼：曾叫他要小心

2019-12-09 18:11

NBA／羅斯末節獨拿17分 致勝跳投賞鵜鶘9連敗

2019-12-10 12:24

俄羅斯運動員禁賽4年 無緣東奧、世足賽

2019-12-09 19:53

NBA／大號三分球絕殺 國王畢耶利察射穿火箭

2019-12-10 12:02

MLB／天才小史續留國民 7年2.45億美元破紀錄

2019-12-10 08:00

NBA／加盟CBA僅一個月 法瑞德傳遭球隊釋出

2019-12-10 14:08

日職／87%最大幅減薪 中島與岩隈同臨生涯終點

2019-12-10 07:00

NBA／喬治噓聲中退溜馬 暴龍將表揚雷納德

2019-12-10 11:03

NBA／有足夠時間克服錯誤 聯盟否決火箭爭重賽

2019-12-10 08:57

MLB／史特拉斯堡獲國民大約 為柯爾設下起標價

2019-12-10 10:11

NBA／海瓦德傷癒復出 塞爾蒂克輕鬆奪4連勝

2019-12-10 11:27

爆米花／張文宗脫衣抗議 恐面臨禁賽處分

2019-12-09 21:46

日職／最強外援 歐力士有望簽下MLB名將瓊斯

2019-12-10 08:18

NBA／喬治遭狂噓 瑞佛斯沒料到溜馬迷仍有恨意

2019-12-10 11:27

NBA／AD第4度奪50分 詹姆斯：球給他就對了

2019-12-09 23:55

羽球／戴資穎連3年無緣獎項 與台灣6帥「同框」

2019-12-09 21:42

日職／投完12強賽回歐力士 隊友虧張奕別囂張

2019-12-10 15:25

NBA／安戴托昆波準大三元 公鹿笑納15連勝

2019-12-10 13:07

中職／猿隊連6季主場最旺 樂天延續人氣成重點

2019-12-09 18:03

MLB／大谷練投被誇 新教頭麥登考慮先發兼打者

2019-12-10 11:03

日職／王柏融新球季改3號 扛起田中賢介背號

2019-12-10 13:40

NBA／再登交易檯面 傳勒夫渴望加盟爭冠強隊

2019-12-10 10:12

羽球／年終賽開打 小戴首戰奧原

2019-12-09 23:59

日職／12強變成大英雄 張奕一度擔心失業

2019-12-10 14:51

冬盟／龍隊對韓職4戰全勝 黃柏豪躍居打擊王

2019-12-09 21:48

NBA／雷霆施羅德當板凳暴徒 保羅：他是全明星

2019-12-10 15:45

MLB／市場好熱 邦賈納也瞄準破億美元合約

2019-12-10 10:33

中職／樂天17日公布隊名 首任教頭大家都關心

2019-12-10 00:08

棒球／華興、美和OB賽 郭源治、趙士強將先發

2019-12-09 17:38

中職／職棒發展起起落落 第3千萬名觀眾快來了

2019-12-09 17:28

SBL／博斯轉播喊卡 改由Eleven Sports接手

2019-12-10 12:44

中職／開季強碰6搶1 明年賽程難排

2019-12-10 00:20

棒球／中信「轟吧！台灣」 網路互動破千萬

2019-12-10 00:24

日職／受美式訓練衝擊 張奕明年想學江少慶

2019-12-10 15:58

青棒／施宗佑1安打完封勝 美和扳倒高苑

2019-12-09 19:12

中職／獅隊慘吞70敗後 明年聘用外籍投手教練

2019-12-10 16:18

奧運／禁藥疑雲 俄羅斯無緣東奧、世足

2019-12-10 00:01

NBA／太陽賞灰狼5連敗 布克：第三節火力釋放

2019-12-10 16:04

青棒／黃保羅先發4局未失分 平鎮輕取興大附農

2019-12-09 18:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top