親手畫製公益紅包 陳奎儒、王維中齊力募得128萬

體壇好手為「紅包愛」公益活動募得128萬善款。記者劉肇育／攝影 分享 facebook

永達社會福利基金會連續八年舉辦「紅包愛」公益活動，今年媒合了六家弱勢機構，並邀請到旅美棒球好手王維中、跨欄欄神陳奎儒、空手道小清新文姿云、東京奧運游泳國手王星皓等人設計個人專屬紅包袋進行公益募款，希望幫助孩子們過個好年，最終也募得128萬元善款。

永達紅包愛的幸福紅包袋，今年邁入第八年，並由往年的六款增加到八款（每袋愛心價100元），義賣所得將全數捐贈給六家兒少機構，而今年也特別邀請國內體壇好手擔任愛心大使，並於紅包袋上繪製專屬圖案。

其中田徑男子110公尺跨欄陳奎儒就在紅包袋上畫上了跨欄自畫像，他表示這個圖案是在自己參加世錦賽期間完成，「這些需要幫助的孩子就跟我的運動生涯一樣有高有低，必須要跨過很多的障礙，希望我們能夠盡一份心力，幫助上他們。」

陳奎儒在紅包袋上畫上自己跨欄的自畫像。記者劉肇育／攝影 分享 facebook

陳奎儒今年多次挑戰東京奧運達標都以些微差距擦身而過，目前雖然已經進入冬訓期，但仍針對小肌肉與核心肌群進行訓練，「明年會從二月的亞洲室內錦標賽開始，目標是爭取奧運積分，至於能不能達標就不會看得太重，畢竟現在排名都在範圍內。」

至於已經取得東京奧運參賽資格的王星皓也在近日進入休賽期，他透露明年二到五月將會赴美移訓，並在四月前往東京參加奧運測試賽，隨後則是返台參加全大運，希望能在奧運前調整出最佳狀態。

而壓軸登場的旅美棒球好手王維中，則是在今天的活動中自掏腰包認購兩萬元愛心紅包，他笑著說：「看前面大家那麼踴躍，原本擔心到我這一組的時候大家額度就用完了，所以就有想說自己也出一點力，兩萬塊還算可以負擔，畢竟不是兩萬美元。」