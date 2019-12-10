親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
中職30年
綜合
路跑

不僅辭北市府顧問 蔡壁如今到台大醫院辦退休

明年總統選舉誰贏？他曝柯文哲的58萬票是關鍵

運動筆記新手奶爸一年只拼一馬，用2200公里交換17分鐘！05:57:29全馬破PB 2019南方澳海鮮馬
健行筆記新手進階的雪主東下翠池【北得拉曼】耶穌光與山毛櫸的奇遇
NBA賽事懶人包 (12月10日)今日最佳球員- Giannis Antetokounmpo (12月10日)

舉重／拋開勝負包袱 郭婞淳「越級」戰64公斤級

2019-12-10 16:09聯合報 記者林宋以情／即時報導

2019年舉重世界盃暨2020年東京奧運資格賽，我國舉重女將郭婞淳，本次賽會將自...
2019年舉重世界盃暨2020年東京奧運資格賽，我國舉重女將郭婞淳，本次賽會將自主攻的59公斤「越級」轉戰64公斤量級。 聯合報系資料照
分享

2019年舉重世界盃暨2020年東京奧運資格賽，今日起三天於中國大陸天津點燃戰火，我國舉重女將郭婞淳，本次賽會將自主攻的59公斤「越級」轉戰64公斤量級，郭婞淳表示，「這是另一種挑戰，去面對不同量級的比賽節奏。」

郭婞淳今年9月在泰國芭達雅舉重世錦賽，於59公斤級囊括兩金一銀，並一舉締造挺舉140公斤、總和246公斤兩項世界紀錄，持續穩定累積奧運積分。

不過邁向東奧路漫漫，教練團也決定讓郭婞淳在天津世界盃嘗試64公斤級，期許能有不同刺激。郭婞淳也在64公斤級出賽名單上，賽事預計11日晚間18：10登場。

選擇挑戰64公斤級，對郭婞淳而言也是拋開勝敗包袱，「有一種讓自己學著輸，才知道怎麼贏的概念。」

郭婞淳表示，除了讓自己能夠在沒壓力的下場參賽，也是另一種挑戰，去面對不同量級的比賽節奏，看看不同量級的熱身做操。女子64公斤三項世界紀錄是由五屆世錦賽金牌、大陸名將鄧薇所保持的抓舉107公斤，挺舉135公斤，總和240公斤。

天津世界盃中華隊共共六名好手出賽，女子49公斤級方菀靈、64公斤級郭婞淳、71公斤級陳玟卉、87公斤級羅楹湲，男子有61公斤級高展宏、96公斤級陳柏任。

郭婞淳舉重世錦賽

延伸閱讀

舉重／郭婞淳低調獻愛 助偏鄉孩童遊樂園圓夢

天津物產爆雷：當心中國20年來最大國企違約後...

舉重／郭婞淳獲600萬成國光獎金后 下周出征...

台東舉重好手郭婞淳 捐月曆義賣助創世植物人

相關新聞

足球／美國女足隊長拉皮諾 獲SI年度最佳運動員

2019-12-10 17:17

親手畫製公益紅包 陳奎儒、王維中齊力募得128萬

2019-12-10 16:50

足球／BEHEROES國際高中邀請賽 陳柏良：冠軍留下

2019-12-10 16:53

享受一場球賽吧！台日投出好友誼

2019-12-10 14:32

全面封殺俄羅斯成分水嶺 反禁藥運動路漫長

2019-12-10 15:00

俄奧會批評 反禁藥組織制裁過度

2019-12-10 14:43

高球／台灣大公開賽開打 旅外、台巡好手爭冠

2019-12-10 09:33

奧運／禁藥疑雲 俄羅斯無緣東奧、世足

2019-12-10 00:01

羽球／年終賽開打 小戴首戰奧原

2019-12-09 23:59

被禁參加全球體育賽事4年 俄羅斯稱上訴無望

2019-12-09 21:43

羽球／戴資穎連3年無緣獎項 與台灣6帥「同框」

2019-12-09 21:42

俄羅斯運動員禁賽4年 無緣東奧、世足賽

2019-12-09 19:53

從小懼高 大華科大林嘉翔全國大專盃攀岩賽雙冠軍

2019-12-09 14:27

羽球年終賽／抽籤出爐 周天成落入「死亡之組」

2019-12-09 14:09

總統盃／林銓泰參賽學經驗 盼隨潘政琮腳步入美巡

2019-12-09 13:16

2019 BMW HOOD to COAST人車接力賽 完美落幕

2019-12-08 22:04

排球／黑狗點頭！ 旅日4將奧運資格賽歸隊

2019-12-08 21:37

路跑／甜心主播任配速員 Firefox捍衛網路健康獻愛心

2019-12-08 18:28

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

神奇小子卡魯索 變身湖人爭冠X因子

2019-12-10 07:00

NBA／保羅遭火箭隊交易 安東尼：曾叫他要小心

2019-12-09 18:11

NBA／羅斯末節獨拿17分 致勝跳投賞鵜鶘9連敗

2019-12-10 12:24

俄羅斯運動員禁賽4年 無緣東奧、世足賽

2019-12-09 19:53

NBA／大號三分球絕殺 國王畢耶利察射穿火箭

2019-12-10 12:02

MLB／天才小史續留國民 7年2.45億美元破紀錄

2019-12-10 08:00

NBA／加盟CBA僅一個月 法瑞德傳遭球隊釋出

2019-12-10 14:08

日職／87%最大幅減薪 中島與岩隈同臨生涯終點

2019-12-10 07:00

NBA／喬治噓聲中退溜馬 暴龍將表揚雷納德

2019-12-10 11:03

MLB／史特拉斯堡獲國民大約 為柯爾設下起標價

2019-12-10 10:11

NBA／有足夠時間克服錯誤 聯盟否決火箭爭重賽

2019-12-10 08:57

NBA／海瓦德傷癒復出 塞爾蒂克輕鬆奪4連勝

2019-12-10 11:27

爆米花／張文宗脫衣抗議 恐面臨禁賽處分

2019-12-09 21:46

NBA／喬治遭狂噓 瑞佛斯沒料到溜馬迷仍有恨意

2019-12-10 11:27

日職／最強外援 歐力士有望簽下MLB名將瓊斯

2019-12-10 08:18

NBA／AD第4度奪50分 詹姆斯：球給他就對了

2019-12-09 23:55

日職／投完12強賽回歐力士 隊友虧張奕別囂張

2019-12-10 15:25

羽球／戴資穎連3年無緣獎項 與台灣6帥「同框」

2019-12-09 21:42

NBA／安戴托昆波準大三元 公鹿笑納15連勝

2019-12-10 13:07

中職／猿隊連6季主場最旺 樂天延續人氣成重點

2019-12-09 18:03

MLB／大谷練投被誇 新教頭麥登考慮先發兼打者

2019-12-10 11:03

日職／王柏融新球季改3號 扛起田中賢介背號

2019-12-10 13:40

NBA／再登交易檯面 傳勒夫渴望加盟爭冠強隊

2019-12-10 10:12

羽球／年終賽開打 小戴首戰奧原

2019-12-09 23:59

日職／12強變成大英雄 張奕一度擔心失業

2019-12-10 14:51

NBA／雷霆施羅德當板凳暴徒 保羅：他是全明星

2019-12-10 15:45

冬盟／龍隊對韓職4戰全勝 黃柏豪躍居打擊王

2019-12-09 21:48

MLB／市場好熱 邦賈納也瞄準破億美元合約

2019-12-10 10:33

中職／樂天17日公布隊名 首任教頭大家都關心

2019-12-10 00:08

棒球／華興、美和OB賽 郭源治、趙士強將先發

2019-12-09 17:38

中職／職棒發展起起落落 第3千萬名觀眾快來了

2019-12-09 17:28

SBL／博斯轉播喊卡 改由Eleven Sports接手

2019-12-10 12:44

中職／開季強碰6搶1 明年賽程難排

2019-12-10 00:20

日職／受美式訓練衝擊 張奕明年想學江少慶

2019-12-10 15:58

棒球／中信「轟吧！台灣」 網路互動破千萬

2019-12-10 00:24

青棒／施宗佑1安打完封勝 美和扳倒高苑

2019-12-09 19:12

中職／獅隊慘吞70敗後 明年聘用外籍投手教練

2019-12-10 16:18

奧運／禁藥疑雲 俄羅斯無緣東奧、世足

2019-12-10 00:01

NBA／太陽賞灰狼5連敗 布克：第三節火力釋放

2019-12-10 16:04

青棒／黃保羅先發4局未失分 平鎮輕取興大附農

2019-12-09 18:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top