舉重／拋開勝負包袱 郭婞淳「越級」戰64公斤級

2019年舉重世界盃暨2020年東京奧運資格賽，我國舉重女將郭婞淳，本次賽會將自主攻的59公斤「越級」轉戰64公斤量級。 聯合報系資料照 分享 facebook

2019年舉重世界盃暨2020年東京奧運資格賽，今日起三天於中國大陸天津點燃戰火，我國舉重女將郭婞淳，本次賽會將自主攻的59公斤「越級」轉戰64公斤量級，郭婞淳表示，「這是另一種挑戰，去面對不同量級的比賽節奏。」

郭婞淳今年9月在泰國芭達雅舉重世錦賽，於59公斤級囊括兩金一銀，並一舉締造挺舉140公斤、總和246公斤兩項世界紀錄，持續穩定累積奧運積分。

不過邁向東奧路漫漫，教練團也決定讓郭婞淳在天津世界盃嘗試64公斤級，期許能有不同刺激。郭婞淳也在64公斤級出賽名單上，賽事預計11日晚間18：10登場。

選擇挑戰64公斤級，對郭婞淳而言也是拋開勝敗包袱，「有一種讓自己學著輸，才知道怎麼贏的概念。」

郭婞淳表示，除了讓自己能夠在沒壓力的下場參賽，也是另一種挑戰，去面對不同量級的比賽節奏，看看不同量級的熱身做操。女子64公斤三項世界紀錄是由五屆世錦賽金牌、大陸名將鄧薇所保持的抓舉107公斤，挺舉135公斤，總和240公斤。

天津世界盃中華隊共共六名好手出賽，女子49公斤級方菀靈、64公斤級郭婞淳、71公斤級陳玟卉、87公斤級羅楹湲，男子有61公斤級高展宏、96公斤級陳柏任。