全面封殺俄羅斯成分水嶺 反禁藥運動路漫長

世界反禁藥組織今天以竄改藥檢數據為由，禁止俄羅斯參加全球大型體育賽事4年，是迄今祭出的最嚴厲制裁，為反禁藥運動的分水嶺。 美聯社 分享 facebook

世界反禁藥組織今天以竄改藥檢數據為由，禁止俄羅斯參加全球大型體育賽事4年，是迄今祭出的最嚴厲制裁，為反禁藥運動的分水嶺，俄總統普亭馬上出言反對，痛批具有政治動機。

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，許多國家先前也有國家主導用藥的不光彩歷史，違反規定的包括60到70年代的東德運動員、80到90年代的中國運動員以及俄羅斯選手，而最令人關注的是2014年索契冬季奧運，但世界反禁藥組織（World Anti-Doping Agency,WADA）今天宣布的懲處，是首度全面封殺整個國家。

這樣的懲罰比對個人祭出禁賽令還要嚴重，像是對名譽掃地的自由車車神阿姆斯壯（Lance Armstrong）發出的終身禁賽令。俄羅斯現在是不受全球體育界歡迎的國家。

WADA主席芮迪（Craig Reedie）說：「有太長一段時間，俄羅斯運動員使用禁藥，重挫維持乾淨體育界的努力。」

他說：「我們處處給予俄羅斯機會，為了俄羅斯運動員的前景與維持體育界誠信，讓旗下機構能夠恢復秩序，重新加入反禁藥的體育圈，但俄羅斯卻選擇繼續欺瞞與否認的立場。」

根據制裁，俄羅斯男女運動員仍可參加明年奧運與2022年北京冬季奧運，但只能以中立運動員身分參賽，且必須證明沒有參與WADA認為是國家主導的禁藥制度。

俄羅斯仍可參加2022年世界盃足球賽的資格賽，但WADA執行長尼格里（Olivier Niggli）又說，如果他們晉級卡達決賽，「球隊不能代表俄羅斯」。

俄羅斯參加2020年歐洲國家盃與聖彼得堡主辦4場比賽的權利將不受禁令影響，因為這些比賽沒有被定義為以反禁藥為目的的「大型賽事」。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在巴黎痛批這項決定具有「政治動機」，認為這「牴觸」奧林匹克憲章（Olympic Charter）。

蒲亭說：「俄羅斯奧林匹克委員會沒有受到責備，如果沒有對奧委會的指責，那麼應讓俄羅斯持國旗參賽。」

澳洲運動反禁藥局（Australian SportAnti-Doping Authority）局長夏沛（David Sharpe）說，這項決定「是反禁藥運動的分水嶺」。

他說：「俄羅斯國家主導使用禁藥，是反禁藥歷史最糟糕的例子，必須以最嚴厲的制裁反制。」

整個問題是起源於索契冬季奧運，但這項禁令不是針對索契冬運。俄羅斯是因為自2015年起竄改與刪除數以百計不利的分析結果，為了自身利益試圖掩蓋用藥事實而遭到制裁。

俄羅斯反禁藥組織（RUSADA）現在有21天時間，可以選擇接受禁令或向體育仲裁法庭（Court ofArbitration for Sport）提出質疑。

如果之後裁定維持禁令，各界將關注另一個相關問題，那就是在讓全球體育界變得乾淨的永無止境追求上，是否會因俄羅斯受到懲處而有任何實質的改變？

畢竟，這一切是從2014年冬季奧運而起，現在來到最後一步。WADA花了5年才走到這裡，如果俄羅斯提出上訴，未來還有一段路要走。