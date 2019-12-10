高球／台灣大公開賽明開打 旅外、台巡好手齊聚爭冠

台灣大哥大女子公開賽明天將在林口東華球場展開三天、54洞賽事，這場總獎金500萬的台巡年度封關大賽，包括台灣大贊助球星徐薇淩、衛冕冠軍李旻，富邦金贊助名將陳宇茹、姚宣榆首度全員到齊，加上台巡賽獎金榜前20名好手，打造賽事開辦三年來最堅強卡司。

今年台灣大哥大女子公開賽共有我國、南韓、泰國、馬來西亞、新加坡、日本、香港、中國大陸、紐西蘭等九國與地區共計106位選手參賽，其中日前剛在LPGA年度封關大賽有不錯表現的徐薇淩，在去年因為賽事衝突無法參賽後，今年將全力爭取佳績。

徐薇淩今年LPGA共參加28場賽事，兩度打進前10名，最好成績則是澳洲公開賽的第三名，上月初的台灣裙擺搖搖LPGA更是打出台將最佳表現，她強調儘管今年成績並不如預期，但如何在狀況不佳情況下，調整心情保持穩定，更期許自己能在年底這場重要封關戰中取得佳績。

至於去年打出一桿進洞、奪得后冠的李旻表示，今年整體表現雖然有些起伏，但最終目標都有達到。這兩年感覺比賽的距離變長了，擊球距離也愈來愈重要，因此，在球季結束後，將會加強自己的體能與身體素質。李旻在上個月透過LPGA Q-Series資格系列賽已再度取得2020年LPGA參賽資格，明年將會為自己爭取更多的出賽機會、力爭上游。

台灣大哥大總經理林之晨表示，這場比賽去年創下驚人的「同一場比賽，四人在同一洞、打進一桿進洞」的金氏世界紀錄，讓台灣大與締造紀錄的李旻、張亞琦、陳子涵與邱齡緹四位選手，都感到與有榮焉。

林之晨還指出，台灣大女子公開賽進入第三年，台灣大不只盡力提升台灣整體高球賽環境，也積極實現集團企業支持運動賽事的承諾，期望透過支持大型國際賽事，讓台灣選手得以在家鄉和國際選手交流切磋、提升實力。