親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中職30年
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

色情圖竟是韓粉製作 徐世榮：韓營又抹黑自己栽贓對手

進急診室小心4大地雷！2大謊言絕不能說...

運動筆記我的路跑成長史1-當兵趣大阪馬，四年不見。
健行筆記【北得拉曼】耶穌光與山毛櫸的奇遇【富士山】為什麼攀登富士山要繳錢？ 保全協力金是什麼？
NBA今日十大好球 (12月9日)賽事懶人包 (12月9日)

高球／台灣大公開賽明開打 旅外、台巡好手齊聚爭冠

2019-12-10 09:33聯合報 記者劉肇育／即時報導

台灣大哥大女子公開賽明天將在林口東華球場展開三天、54洞賽事，這場總獎金500萬的台巡年度封關大賽，包括台灣大贊助球星徐薇淩、衛冕冠軍李旻，富邦金贊助名將陳宇茹、姚宣榆首度全員到齊，加上台巡賽獎金榜前20名好手，打造賽事開辦三年來最堅強卡司。

今年台灣大哥大女子公開賽共有我國、南韓、泰國、馬來西亞、新加坡、日本、香港、中國大陸、紐西蘭等九國與地區共計106位選手參賽，其中日前剛在LPGA年度封關大賽有不錯表現的徐薇淩，在去年因為賽事衝突無法參賽後，今年將全力爭取佳績。

徐薇淩今年LPGA共參加28場賽事，兩度打進前10名，最好成績則是澳洲公開賽的第三名，上月初的台灣裙擺搖搖LPGA更是打出台將最佳表現，她強調儘管今年成績並不如預期，但如何在狀況不佳情況下，調整心情保持穩定，更期許自己能在年底這場重要封關戰中取得佳績。

至於去年打出一桿進洞、奪得后冠的李旻表示，今年整體表現雖然有些起伏，但最終目標都有達到。這兩年感覺比賽的距離變長了，擊球距離也愈來愈重要，因此，在球季結束後，將會加強自己的體能與身體素質。李旻在上個月透過LPGA Q-Series資格系列賽已再度取得2020年LPGA參賽資格，明年將會為自己爭取更多的出賽機會、力爭上游。

台灣大哥大總經理林之晨表示，這場比賽去年創下驚人的「同一場比賽，四人在同一洞、打進一桿進洞」的金氏世界紀錄，讓台灣大與締造紀錄的李旻、張亞琦、陳子涵與邱齡緹四位選手，都感到與有榮焉。

林之晨還指出，台灣大女子公開賽進入第三年，台灣大不只盡力提升台灣整體高球賽環境，也積極實現集團企業支持運動賽事的承諾，期望透過支持大型國際賽事，讓台灣選手得以在家鄉和國際選手交流切磋、提升實力。

LPGA李旻徐薇淩

延伸閱讀

LPGA／CME巡迴錦標賽第三輪 徐薇淩暫並...

LPGA／CME錦標賽次輪 徐薇淩下滑至37

LPGA／CME巡迴錦標賽首輪 徐薇淩暫並列...

台灣LPGA／第八洞成功獵鷹 徐薇淩十全十美

相關新聞

羽球／年終賽明開打 小戴首戰奧原

2019-12-09 23:59

奧運／禁藥疑雲 俄羅斯無緣東奧、世足

2019-12-10 00:01

羽球／戴資穎連3年無緣獎項 與台灣6帥「同框」

2019-12-09 21:42

俄羅斯運動員禁賽4年 無緣東奧、世足賽

2019-12-09 19:53

從小懼高 大華科大林嘉翔全國大專盃攀岩賽雙冠軍

2019-12-09 14:27

羽球年終賽／抽籤出爐 周天成落入「死亡之組」

2019-12-09 14:09

總統盃／林銓泰參賽學經驗 盼隨潘政琮腳步入美巡

2019-12-09 13:16

2019 BMW HOOD to COAST人車接力賽 完美落幕

2019-12-08 22:04

排球／黑狗點頭！ 旅日4將奧運資格賽歸隊

2019-12-08 21:37

路跑／甜心主播任配速員 Firefox捍衛網路健康獻愛心

2019-12-08 18:28

澳網外卡／無緣射日 莊吉生與會內賽擦肩

2019-12-08 16:57

帶舊傷征服柬埔寨 陳彥博220公里超馬賽摘冠

2019-12-08 15:13

定向越野／馬來西亞錦標賽 我3金4銀2銅寫最佳

2019-12-08 15:12

游泳／美國公開賽200蝶摘銀 王冠閎寫台灣新頁

2019-12-08 11:32

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

NBA／戴維斯狂飆50分 湖人退灰狼笑納4連勝

2019-12-09 13:14

NBA／啦啦隊女郎列隊唱歌 壽星哈沃德享艷福

2019-12-09 17:00

NBA／跳投不如兒子 詹姆斯：我在家只排第三

2019-12-09 11:47

NBA／改寫前輩全能紀錄 唐西奇：喬丹無人能比

2019-12-09 16:20

NBA／唐西奇超越喬丹 惜獨行俠不敵國王斷連勝

2019-12-09 10:59

NBA／致勝上籃後沒跟KD擊掌 丁威迪：真不好意思

2019-12-09 12:40

NBA／唐西奇錯失追平球 主帥：絕對被打到手肘

2019-12-09 12:21

NBA／尼克高層保飯碗做交易？ 傳鎖定德羅展、勒夫

2019-12-09 13:00

NBA／飆50分寫加入湖人新高 AD歸功隊友激勵

2019-12-09 16:55

俄羅斯運動員禁賽4年 無緣東奧、世足賽

2019-12-09 19:53

NBA／保羅遭火箭隊交易 安東尼：曾叫他要小心

2019-12-09 18:11

NBA／羅瑞與球迷互嗆還報上地址：歡迎來找我

2019-12-09 15:51

神奇小子卡魯索 變身湖人爭冠X因子

2019-12-10 07:00

NBA／楊恩30分率老鷹捕蜂 卡特奪賽季新高17分

2019-12-09 11:50

羽球年終賽／抽籤出爐 周天成落入「死亡之組」

2019-12-09 14:09

MLB／柳賢振變熱門 雙城隊也想搶

2019-12-09 11:27

NBA／雷納德聯手哈瑞爾 快艇拉尾盤力壓巫師

2019-12-09 10:54

NBA／包辦最後18分中16分 赫洛延續熱火主場不敗

2019-12-09 11:00

MLB／太空人偷暗號？ 安打王羅斯：來不及吧

2019-12-09 10:57

日職／87%最大幅減薪 中島與岩隈同臨生涯終點

2019-12-10 07:00

中職／猿隊連6季主場最旺 樂天延續人氣成重點

2019-12-09 18:03

爆米花／張文宗脫衣抗議 恐面臨禁賽處分

2019-12-09 21:46

羽球／戴資穎連3年無緣獎項 與台灣6帥「同框」

2019-12-09 21:42

NBA／綠衫軍傳利多 海瓦德最快10日就復出

2019-12-09 12:47

MLB／史特拉斯堡續留國民 7年2.45億美元合約破紀錄

2019-12-10 08:00

NBA／隊友連聲提醒 湖人戴維斯轟50分

2019-12-09 23:55

棒球／華興、美和OB賽 郭源治、趙士強將先發

2019-12-09 17:38

冬盟／龍隊對韓職4戰全勝 黃柏豪躍居打擊王

2019-12-09 21:48

NBA／團隊多點開花 76人獵龍推進主場12連勝

2019-12-09 10:06

日職／最強外援 歐力士有望簽下大聯盟外野手瓊斯

2019-12-10 08:18

中職／職棒發展起起落落 第3千萬名觀眾快來了

2019-12-09 17:28

世界反禁藥組織下重手 禁止俄羅斯參與東京奧運

2019-12-09 19:50

羽球／年終賽明開打 小戴首戰奧原

2019-12-09 23:59

NBA／今日戰績表 湖人輕取灰狼獨居聯盟第一

2019-12-09 15:09

棒球／中信「轟吧！台灣」 網路互動破千萬

2019-12-10 00:24

MLB／槍擊後首度現身多明尼加 歐提茲獲歡呼

2019-12-09 11:40

青棒／施宗佑1安打完封勝 美和扳倒高苑

2019-12-09 19:12

中職／如何維持猿人氣 樂天最重大挑戰

2019-12-10 00:08

中職／開季強碰6搶1 明年賽程難排

2019-12-10 00:20

NBA／有足夠時間克服錯誤 聯盟否決火箭重賽抗議

2019-12-10 08:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top