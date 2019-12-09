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被禁參加全球體育賽事4年 俄羅斯稱上訴無望

2019-12-09 21:43中央社 莫斯科9日綜合外電報導

世界反禁藥組織今天以竄改藥檢數據為由，禁止俄羅斯參加全球體育賽事4年。俄國反禁藥組織負責人加努斯對此表示，俄國沒機會贏得上訴，禁令對清白選手而言是場悲劇。

法新社報導，加努斯（Yury Ganus）在世界反禁藥組織（WADA）祭出禁令後告訴法新社：「本案沒機會在法院勝訴。這是場悲劇。」加努斯還說，已有一些俄國選手考慮離開母國，好讓自己能夠參賽。

世界反禁藥組織指控莫斯科今年稍早把偽造的反禁藥實驗室數據交給調查人員。目前正在瑞士洛桑（Lausanne）開會的世界反禁藥組織執行委員會，決議對俄國祭出4年禁令。俄國將錯失明年東京奧運和2022年北京冬奧

不只是俄國選手被排除於下一輪奧運之外，俄國政府官員也不得參加任何重要賽事。俄國還將一併失去主辦或申辦比賽的權利。

在遭受制裁的情況下，俄國體育選手仍可參加明年奧運，但必須證明自己未參與世界反禁藥組織眼中獲國家支持的用藥體系。

加拿大運動律師麥克雷倫（Richard McLaren）2016年公布獨立報告，揭露俄國以國家之力支持用藥的程度情節重大，特別是在2011至2015年間。

各界已普遍預期世界反禁藥組織今天會作此決定，反禁藥組織主席芮迪（Craig Reedie）7日已在奧林匹克高峰會（Olympic Summit）上發表報告。參與峰會人士都「強烈譴責須為竄改莫斯科實驗室數據負責的人」。

國際奧林匹克委員會（IOC）透過聲明表示：「咸認此舉是在攻擊體壇，應讓該負責的人因這些行為面臨最嚴格制裁。與會人士強調最終須完全實現正義，好讓有罪之人得受適當懲罰，無辜之人得獲完全保護。」

國際奧會也要求俄羅斯當局遞交「完全真實的原始資料」。

羅斯冬奧

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