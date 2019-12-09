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世界反禁藥組織重判禁賽4年！ 俄羅斯無緣東京奧運

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俄羅斯運動員禁賽4年 無緣東奧、世足賽

2019-12-09 19:53聯合報 記者林宋以情／即時報導

世界反禁藥組織禁止俄羅斯參加全球體育賽事4年。歐新社
世界反禁藥組織禁止俄羅斯參加全球體育賽事4年。歐新社
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世界反運動禁藥組織（World Anti-Doping Agency）今天在國際奧會總部瑞士洛桑會議中表決，各國反禁藥組織一致同意，對俄羅斯處以全面禁賽，接下來四年內包括明年東京奧運、2022年北京冬季奧運，甚至2022年卡達世足賽都不得出賽。

WADA早在2015年就針對俄羅斯反禁藥組織（Russias anti-doping agency）處以三年停權處分，指控其組織內部人員，涉嫌竄改甚至刪除千筆以上藥檢結果，並在期間涉嫌掩蓋運動員用禁藥實情，2018年9月解禁，但引發外界不滿，認為此舉讓WADA可信度蒙塵。

今日決議對俄羅斯處四年禁賽，自始自終站在還給運動員乾淨比賽立場的WADA副主席海蘭（Linda Helleland）表示，「我們欠缺給正直運動員一個強而有力的制裁判決。」

俄羅斯有21天得以向瑞士國際體育仲裁法庭（Court of Arbitration for Sport ）上訴，若上訴未果，接下來四年，將禁止俄羅斯政府和運動協會主辦國際賽，俄羅斯國旗、國歌不得出現在運動賽會，運動員不得代表國家參賽，只能以獨立運動員身分參賽。

俄羅斯在2014年索契冬奧爆發多位運動員用禁藥醜聞，2018年平昌冬奧多達168名俄羅斯運動員只能以獨立運動員身分出賽，俄國運動員接下來四年內唯一能代表國家出賽的，僅有2020年歐國盃，原因在於歐洲足球協會（UEFA）並未定義為大型國際組織。

羅斯冬奧

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