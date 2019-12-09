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從小懼高 大華科大林嘉翔全國大專盃攀岩賽雙冠軍

2019-12-09 14:27聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

全國大專盃攀岩賽吸引全國12所大專校院共60多名攀岩好手齊聚一堂，為2020年奧運培育人才，以速度攀岩、抱石和難度攀岩考驗參賽者，其中大華科大林嘉翔在男子組速度賽與難度賽都拿下冠軍，並在男子組速度賽攀上15公尺人工岩飆出7.31秒的佳績，而世界紀錄為5.48秒，女子則為7.32秒。

大華科大運促系大三學生林嘉翔幼稚園時因為安親班的攀岩體驗安排，讓喜歡爬上爬下的他在體驗過一次課程後，主動向媽媽要求想要學攀岩，一路從龍山國小、光武國中到光復高中，即使中途常常因為自己跑碰跳導致腳扭傷休息，也沒有中斷他的學習慾望，並陸續學習攀岩，直到高中在教練鼓勵下開始參加比賽，「因為比出興趣，決定當選手」，結果成績出眾就被選為亞洲青少年運動攀登錦標賽國手。

他說，台灣的攀岩近年才有比較多人注意，並有越來越多人親身參與體驗，直到自己出國參加國際賽事，才知道世界有多大，起初他覺得出國比賽很好玩、很有競爭力，林嘉翔2017年初在香港的公開賽中奪冠後，受到大華科大網羅入學，校方也蓋了一座符合國際標準的攀岩場培養更多人才。

但他透露，其實小時候很怕高，「剛開始學上攀的時候，心理有道過不去的坎，因為怕高，比賽時不敢再爬更高，就留在那個點，撐到時間結束」，他還害羞表示，以前以常常爬到一半，就跟教練耍脾氣說「不爬了、我要下來」，後來他找了很多方法克服懼高，包含強迫自己完成、或是分段完成的方式，讓自己可以爬到練習場頂端按下叭噗，才發現原來沒有這麼可怕，也靠著一步步進步成就現在的自己。

而他也跟其他運動員一樣懷抱著奧運夢，雖然當選手的資歷不長，但他每周有4至5天的訓練，一年下來耗損至少5雙攀岩鞋；由於攀岩需要大量體力，他也需要飲食控制，愛吃米飯的他，也把體脂肪控制在8左右，維持輕盈的體態才能在攀爬過程中更輕鬆。他也跟所有攀岩者一樣，希望未來能到優勝美地國家公園酋長岩朝聖。

大華科大運促系大三學生林嘉翔在全國大專盃攀岩賽中，拿下男子組速度賽與男子組難度賽...
大華科大運促系大三學生林嘉翔在全國大專盃攀岩賽中，拿下男子組速度賽與男子組難度賽雙冠軍。圖為練習照。記者張雅婷／攝影
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大華科大運促系大三學生林嘉翔在全國大專盃攀岩賽中，拿下男子組速度賽與男子組難度賽...
大華科大運促系大三學生林嘉翔在全國大專盃攀岩賽中，拿下男子組速度賽與男子組難度賽雙冠軍。圖為練習照。記者張雅婷／攝影
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大華科大運促系大三學生林嘉翔在全國大專盃攀岩賽中，拿下男子組速度賽與男子組難度賽雙冠軍。圖／大華科大提供
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大華科大運促系大三學生林嘉翔在全國大專盃攀岩賽中，拿下男子組速度賽與男子組難度賽雙冠軍。圖／大華科大提供
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大華科大運促系大三學生林嘉翔在全國大專盃攀岩賽中，拿下男子組速度賽與男子組難度賽雙冠軍。圖為練習照。記者張雅婷／攝影
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大華科大運促系大三學生林嘉翔在全國大專盃攀岩賽中，拿下男子組速度賽與男子組難度賽雙冠軍。圖為練習照。記者張雅婷／攝影
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