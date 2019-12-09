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羽球年終賽／抽籤出爐 周天成落入「死亡之組」

2019-12-09 14:09聯合報 記者林宋以情／即時報導

第四度且連三年挺進年終賽的周天成，連續第二年落入「死亡之組」。 聯合報系資料照片
第四度且連三年挺進年終賽的周天成，連續第二年落入「死亡之組」。 聯合報系資料照片
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世羽聯（BWF）年終總決賽9日分組抽籤結果出爐，「世界球后」戴資穎與泰國雙姝依瑟儂（Tai Tzu Ying）、布莎南（Busanan Ongbamrungphan）以及日本名將奧原希望同組，「一哥」周天成則落入「死亡之組」，與兩位前球王諶龍、安賽龍（Viktor Axelsen）以及印尼金廷爭奪分組前二晉級門票。

八強年終賽總獎金150萬美元，將於11日至15日於中國大陸廣州點燃戰火，共有男單、女單、男雙、女雙、混雙共五項目，第一階段各項目分A、B兩組進行單循環小組賽，分組戰績最佳前二晉級四強淘汰賽。

女單部分，戴資穎所在的B組雖然避開上屆冠軍印度辛德胡（Pusarla V Sindhu）、世界第二大陸陳雨菲和何冰嬌，不過同組有世界第三奧原希望和球路相近的依瑟儂，仍得步步為營。

第四度且連三年挺進年終賽的周天成，連續第二年落入「死亡之組」，B組有地主諶龍、前丹麥球王安賽龍以及印尼金廷，恐有一番苦戰。首闖年終賽的「羽球王子」王子維，與日本球王桃田賢斗，印尼喬納坦（Jonatan Christie）以及丹麥新星安東森（Anders Antonsen），同在A組，力圖殺出血路。

我國兩組男雙李洋／王齊麟、「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵，將在B組上演「台灣內戰」，同組還有印尼老將阿山（Mohammad Ahsan）／塞提阿萬（Hendra Setiawan），大馬組合謝定峰／蘇偉譯。

戴資穎周天成羽球

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