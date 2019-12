2019 BMW HOOD to COAST人車接力賽 完美落幕

全長174公里的2019 hood to coast 越山向海人車接力賽1207 0:00 從台東鹿野高台出發。 主辦單位提供 分享 facebook

始於群山,終於大海,追逐自我的極限,2019 BMW HOOD to COAST 第三屆賽事,12月7日零時於臺東鹿野高臺熱血起跑,一路向南經太麻里車站、旭海,直抵臺灣最南端墾丁大灣海灘。

以在地化文化精神作出發,本次賽事更加強調跑者的賽道體驗,期盼跑者奔馳於山海間,將感官沉浸於自然,並與團隊攜手奔向終點。

官方三大必跑賽事 臺灣站一生必玩

日前美國「HOOD to COAST」公司董事長 Felicia Hubbber 公布了 HOOD to COAST 全球挑戰系列賽完整的計畫,跑友如在五年內親自完成六站系列賽事,將獲得全球系列賽的終極獎牌、終身專屬賽事號碼布和全球各站免抽籤資格,並將姓名永久置於冠軍牆等最高榮譽。其中,臺灣站、中國張家口/海南站(兩站選一)及俄勒岡站賽事,被官方列入三大必跑站,臺灣賽此次吸引了將近三百支隊伍報名,就是要參與最頂級的 HOOD to COAST 賽事,成為經典戰役的一員。

174 公里的約定 名人相揪來參賽

獨特的山海賽道體驗及強調團隊合作的人車接力賽,吸引許多名人組隊報名,R&B天王陶喆、劉軒

、富邦悍將應援隊長Anu阿努、運動網紅梁哲睿、去年官方代表隊「國王路跑團」等。五年前因高雄氣爆意外而下半身癱瘓的競速輪椅馬拉松選手「羊角姊妹」,本次也邀請了夥伴們組成明臺羊角好胖胖隊,他們不向人生低頭,要以仰角欣賞臺灣最美麗的東岸風景。

一生必玩 劉軒:完成HOOD to COAST是2019的大事相揪來參賽

與陶喆互稱好兄弟的劉軒,去年擔任賽後派對DJ,今年兩人各自組隊報名參賽,互相較勁,約定較慢的人要請對方吃飯,雖然陶喆較早抵達終點,不過因賽事中途有接駁路段,根據大會最後統計時間,劉軒隊伍「超越三腳貓」以 16:27:44 的成績領先陶喆所屬的「Team Road Warrior」(16:58:16)約30分鐘,好友間的競爭為賽事增添了亮點,無論輸贏,陶喆與劉軒都順利完成賽事,也都從中獲得許多感動。

頂級合作夥伴熱情支持 跑者最強後盾

BMW再次成為HOOD to COAST賽事官方合作夥伴,出動豪華運動休旅BMW X5力挺,成為2019 HOOD to COAST的最佳神隊友,帶領跑者從山到海征服各種地形,用豪華科技打造舒適的休息空間。BMW也在超高難度路段「山道之神」設立BMW山道之神紀念拍照物,並在東源部落中繼點提供水果為跑者補充能量,更在美麗的滿州港仔休憩區為跑者設置BMW補給站,提供手工窯烤柴燒披薩及飲品為跑者補充體力,成為跑者的最強後盾。

代表隊「BMW × CREW」負傷完賽 隊友是最強的後盾

本屆 BMW代表隊伍「BMW × CREW」也完整展現賽事熱血精神,隊員 Sara 帶傷出賽,強忍疼痛,堅持跑完每一段路程,當Sara抵達接力點時,隊友不斷對她喊話,「Sara最棒」、「加油」、「我們愛你」等語,讓她在交棒後感動落淚,其他隊員也紛紛上前擁抱她,並攙扶她回車上休息,讓所有在場的人深受感動,完全體現了運動家精神。