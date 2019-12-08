親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中職30年
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

豆漿店打烊驚見「國軍大咖」光顧 網友暴動讚：有guts

大陸冷氣團冷到這天！一張圖看未來一周天氣

運動筆記【新聞】 在地冠軍球隊全員參與 閃亮礁溪溫泉馬拉松【焦點人物】NRC FAST 42 張睿森 – 衝破舒適圈，成為夢想的騎士
健行筆記看海的日子~鳶嘴山~尼泊爾健行-最接近天堂的地方:ABC-1
NBA今日五大好球 (12月8日)焦點球員- Donovan Mitchell (12月8日)

2019 BMW HOOD to COAST人車接力賽 完美落幕

2019-12-08 22:04聯合新聞網 整理

全長174公里的2019 hood to coast 越山向海人車接力賽1207...
全長174公里的2019 hood to coast 越山向海人車接力賽1207 0：00 從台東鹿野高台出發。 主辦單位提供
分享

始於群山，終於大海，追逐自我的極限，2019 BMW HOOD to COAST 第三屆賽事，12月7日零時於臺東鹿野高臺熱血起跑，一路向南經太麻里車站、旭海，直抵臺灣最南端墾丁大灣海灘。

以在地化文化精神作出發，本次賽事更加強調跑者的賽道體驗，期盼跑者奔馳於山海間，將感官沉浸於自然，並與團隊攜手奔向終點。

官方三大必跑賽事 臺灣站一生必玩

日前美國「HOOD to COAST」公司董事長 Felicia Hubbber 公布了 HOOD to COAST 全球挑戰系列賽完整的計畫，跑友如在五年內親自完成六站系列賽事，將獲得全球系列賽的終極獎牌、終身專屬賽事號碼布和全球各站免抽籤資格，並將姓名永久置於冠軍牆等最高榮譽。其中，臺灣站、中國張家口／海南站（兩站選一）及俄勒岡站賽事，被官方列入三大必跑站，臺灣賽此次吸引了將近三百支隊伍報名，就是要參與最頂級的 HOOD to COAST 賽事，成為經典戰役的一員。

174 公里的約定 名人相揪來參賽

獨特的山海賽道體驗及強調團隊合作的人車接力賽，吸引許多名人組隊報名，R&B天王陶喆、劉軒

、富邦悍將應援隊長Anu阿努、運動網紅梁哲睿、去年官方代表隊「國王路跑團」等。五年前因高雄氣爆意外而下半身癱瘓的競速輪椅馬拉松選手「羊角姊妹」，本次也邀請了夥伴們組成明臺羊角好胖胖隊，他們不向人生低頭，要以仰角欣賞臺灣最美麗的東岸風景。

一生必玩 劉軒：完成HOOD to COAST是2019的大事相揪來參賽

與陶喆互稱好兄弟的劉軒，去年擔任賽後派對DJ，今年兩人各自組隊報名參賽，互相較勁，約定較慢的人要請對方吃飯，雖然陶喆較早抵達終點，不過因賽事中途有接駁路段，根據大會最後統計時間，劉軒隊伍「超越三腳貓」以 16:27:44 的成績領先陶喆所屬的「Team Road Warrior」（16:58:16）約30分鐘，好友間的競爭為賽事增添了亮點，無論輸贏，陶喆與劉軒都順利完成賽事，也都從中獲得許多感動。

頂級合作夥伴熱情支持 跑者最強後盾

BMW再次成為HOOD to COAST賽事官方合作夥伴，出動豪華運動休旅BMW X5力挺，成為2019 HOOD to COAST的最佳神隊友，帶領跑者從山到海征服各種地形，用豪華科技打造舒適的休息空間。BMW也在超高難度路段「山道之神」設立BMW山道之神紀念拍照物，並在東源部落中繼點提供水果為跑者補充能量，更在美麗的滿州港仔休憩區為跑者設置BMW補給站，提供手工窯烤柴燒披薩及飲品為跑者補充體力，成為跑者的最強後盾。

代表隊「BMW × CREW」負傷完賽 隊友是最強的後盾

本屆 BMW代表隊伍「BMW × CREW」也完整展現賽事熱血精神，隊員 Sara 帶傷出賽，強忍疼痛，堅持跑完每一段路程，當Sara抵達接力點時，隊友不斷對她喊話，「Sara最棒」、「加油」、「我們愛你」等語，讓她在交棒後感動落淚，其他隊員也紛紛上前擁抱她，並攙扶她回車上休息，讓所有在場的人深受感動，完全體現了運動家精神。

本屆BMW代表隊由幾位運動KOL駕駛全新BMW X5組成參賽。 主辦單位提供
本屆BMW代表隊由幾位運動KOL駕駛全新BMW X5組成參賽。 主辦單位提供
分享

BMW網紅氣爆墾丁路跑

相關新聞

排球／黑狗點頭！ 旅日4將奧運資格賽歸隊

2019-12-08 21:37

路跑／甜心主播任配速員 Firefox捍衛網路健康獻愛心

2019-12-08 18:28

澳網外卡／無緣射日 莊吉生與會內賽擦肩

2019-12-08 16:57

帶舊傷征服柬埔寨 陳彥博220公里超馬賽摘冠

2019-12-08 15:13

定向越野／馬來西亞錦標賽 我3金4銀2銅寫最佳

2019-12-08 15:12

游泳／美國公開賽200蝶摘銀 王冠閎寫台灣新頁

2019-12-08 11:32

羽球年終賽／打出生涯年 小天盼破「魔咒」

2019-12-08 00:18

舉重／郭婞淳低調獻愛 助偏鄉孩童遊樂園圓夢

2019-12-07 23:38

台灣國際衝浪賽 長板男女雙冠出爐

2019-12-07 23:33

推廣柔樂球運動 呂銀益率新北學員前進魚池鄉

2019-12-07 22:18

澳網外卡／李亞軒、吳芳嫺女雙奪冠 收下澳網門票

2019-12-07 18:30

羽球／第4度拚年終賽 周天成要甩小組賽魔咒

2019-12-07 18:04

定向越野／2019馬來西亞錦標賽 我累計2金3銀2銅

2019-12-07 17:11

網球／前球后丹麥甜心伍茲妮雅琪 宣布澳網後退休

2019-12-07 11:00

舉重／ 疑用禁藥 兩屆奧運國手陳士杰遭禁賽

2019-12-07 00:02

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

NBA／獨行俠大勝鵜鶘 唐西奇追平喬丹紀錄

2019-12-08 08:43

NBA／傳騎士拋售勒夫 外媒曝5大潛在下家

2019-12-08 10:42

NBA／與女工作人員相撞插曲 詹皇：更該謙虛待人

2019-12-08 16:50

NBA／胡德跟腱重傷恐賽季報銷 拓荒者隊友不捨

2019-12-08 10:12

NBA／衛少連三戰大三元 火箭射日收二連勝

2019-12-08 12:41

NBA／西蒙斯飆三分 76人痛宰騎士延續主場不敗

2019-12-08 11:33

MLB／馬林魚釋出陳偉殷 美媒：該增加救兵了

2019-12-08 10:43

游泳／美國公開賽200蝶摘銀 王冠閎寫台灣新頁

2019-12-08 11:32

NBA／已3戰大勝逾40分 獨行俠有機會破聯盟紀錄

2019-12-08 11:53

NBA／傳騎士清倉拍賣 2張到期約成籌碼

2019-12-08 12:35

MLB／去年靜悄悄被罵翻 洋基全力挖柯爾

2019-12-08 12:10

NBA／慘敗獨行俠46分 鵜鶘主帥：無競爭力可言

2019-12-08 10:02

NBA／76人教頭許耶誕願望 西蒙斯場場外線出手

2019-12-08 14:28

棒球／奧運棒球6搶1資格賽 中華隊首戰確定打澳洲

2019-12-08 19:22

NBA／火箭提交抗議爭重賽 波總：過去就該過去

2019-12-08 16:25

NBA／湖人離開LA沒輸過 AD：大家為彼此而戰

2019-12-08 00:07

專訪／12強情蒐獲好評 林聿文：不挨罵就好

2019-12-08 11:25

NBA／激勵隊友投3分 巴特勒打賭一球500美元

2019-12-08 15:55

棒球／曹祐齊不願有特權 曹竣崵為兒子驕傲

2019-12-08 08:37

專訪／龍迷變聯盟紀錄員 林聿文：棒球不有趣了

2019-12-08 11:25

SBL／韓國瑜板橋造勢 球員成「受害者」

2019-12-08 20:03

NBA／不只換主帥 外媒曝尼克總裁也恐將下台

2019-12-08 09:15

羽球年終賽／打出生涯年 小天盼破「魔咒」

2019-12-08 00:18

ABL／「超越勝負」滿場球迷見證首場台灣內戰

2019-12-08 00:01

NBA／金州勇士成西區爐主 柯爾：很享受這季

2019-12-08 20:00

NBA／尼克主帥空缺 傳傑克森、漢蒙等人為選項

2019-12-08 15:21

NBA／追隨安比德腳步 唐西奇獲SI最佳突破獎

2019-12-08 16:44

NBA／換帥也沒用 尼克1分惜敗溜馬吞9連敗

2019-12-08 11:19

中職／悍將拚冠都差一步 聯盟教頭最高薪挖洪總

2019-12-08 00:10

專訪／因應亞職大賽情蒐任務 林聿文意外接招

2019-12-08 11:25

中職／千勝里程碑留給悍將 洪一中後年可望達陣

2019-12-08 09:43

SBL／裕隆新兵談差異 簡浩：隊友台語講很多

2019-12-08 17:46

ABL／吳松蔚3分神射飆分 夢想家宰黑熊開胡

2019-12-08 17:49

韓職／大都會近兩季5敗投手 斗山砸100萬美元簽人

2019-12-08 13:34

UBA／「雙衛」聯手 台師大奪3連勝

2019-12-07 23:15

帶舊傷征服柬埔寨 陳彥博220公里超馬賽摘冠

2019-12-08 15:13

SBL／梅奧傳功 黃鎮要為台啤拿金盃

2019-12-08 00:05

MLB／陳偉殷目標先發 1月初回美自主訓練

2019-12-08 16:14

旗山香蕉馬拉松 冷天中創意開跑

2019-12-08 13:07

NBA／今日戰績表 唐西奇刷數據率獨行俠5連勝

2019-12-08 15:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top