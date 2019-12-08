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排球／黑狗點頭！ 旅日4將奧運資格賽歸隊

2019-12-08 21:37聯合報 記者曾思儒／即時報導

陳建禎。 圖／聯合報系資料照片
陳建禎。 圖／聯合報系資料照片
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亞太區排球資格賽明年1月7日開戰，中華男排隊旅日的4名球員在「黑狗」陳建禎確定歸隊下全員到齊，包括「最強雙胞胎」劉鴻敏、劉鴻杰和有「最強高中生」稱號的張育陞都會回台加入中華隊集訓。

中華男排今年9月亞錦賽打下第5名，寫下近22年最佳成績，進入前8名也獲得明年1月7到12日的亞太區資格賽門票，但亞太區最後兩日賽程和日本排球聯賽撞期，使20人大名單中的劉鴻敏、劉鴻杰和張育陞和陳建禎陷入兩難。

陳建禎本季從日本聯賽一級衛冕軍松下黑豹隊轉戰JT雷霆隊，劉鴻敏加入松下黑豹，雙胞胎弟弟劉鴻杰加盟同屬一級的名古屋狼犬隊，張育陞則是和今年從三級升上二級的北海道Voreas隊簽下一紙兩年合約。

在中華排協和4支球團溝通下，劉鴻敏、劉鴻杰和張育陞都點頭，最晚給答案的陳建禎掙扎後也做出決定，他表示會回台效力，但報到時間點還要等球團和協會確認後再決定。

中華男排預定15日將啟程斯洛維尼亞移地訓練，26日返國，扣除旅日4人，大名單中的16人都將參加，旅日4將預計等中華隊移訓後加入；亞太區資格賽中華隊男、女排20人大名單上月底已公告，中華排協月底前要交出亞太資格賽14人名單給亞洲排球聯合會，屆時一併公告最後名單。

男、女排亞太資格賽原本都是8隊，女排因香港退賽剩下7隊；亞太資格賽預賽分兩組，單循環後取前2名晉級交叉單淘汰賽，只有冠軍能取得東奧資格。

男排亞太資格賽明年1月7日在大陸廣東開戰，中華隊預賽伊朗、地主大陸及哈薩克同組，另組有南韓、澳洲、印度和卡達；女排同樣時間在泰國呵叻登場，中華隊和地主泰國及澳洲同於A組，B組有南韓、哈薩克、伊朗及印尼。

中華隊排球雷霆

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