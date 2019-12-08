路跑／甜心主播任配速員 Firefox捍衛網路健康獻愛心

為喚醒全民對網路健康的重視，美商謀智（Mozilla）今天舉辦2019 Firefox 公益路跑，國、內外近3000名跑友，齊聚台北花博園區舞蝶館前廣場，一同為網路健康而跑。美商謀智（Mozilla）主席貝克（Mitchell Baker） 特地來台參與盛事，與關懷台灣文教基金會董事長李濤一齊鳴槍，「甜心主播」詹可旬也擔任配速員，路跑活動共募集新台幣20萬元，將全數捐贈予關懷台灣文教基金會，支持偏鄉孩童的教育。

美商謀智全球首度舉辦路跑活動選在台灣，主席貝克希望希望藉此活動鼓舞民眾主動關心網路環境，「尤其「網路三高（高隱私風險、高資訊壟斷、高訊息誤導）問題日益嚴重，期許集結眾人之力，一同捍衛網路之平等、開放與自由，打造更友善的網路未來。」

關懷文教基金會董事長暨終身志工李濤表示，透過 Firefox 路跑活動募集的善款，將運用於偏鄉孩童的教育資源以及潛能開發，雙方也將合作規畫網路環境相關課程，帶領孩子們深入認識網路健康。

Firefox公益路跑另以追擊賽方式，號召民眾獻愛心，現場由狐狸戰士引領3公里歡樂組及10公里挑戰組跑友，追擊網路三高配速員，跑友順利完賽並追過任一位網路三高配速員，即可協助捐出公益金額給關懷文教基金會。