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路跑／甜心主播任配速員 Firefox捍衛網路健康獻愛心

2019-12-08 18:28聯合報 記者林宋以情／即時報導

為喚醒全民對網路健康的重視，美商謀智（Mozilla）今天舉辦2019 Firefox 公益路跑，國、內外近3000名跑友，齊聚台北花博園區舞蝶館前廣場，一同為網路健康而跑。美商謀智（Mozilla）主席貝克（Mitchell Baker） 特地來台參與盛事，與關懷台灣文教基金會董事長李濤一齊鳴槍，「甜心主播」詹可旬也擔任配速員，路跑活動共募集新台幣20萬元，將全數捐贈予關懷台灣文教基金會，支持偏鄉孩童的教育。

美商謀智全球首度舉辦路跑活動選在台灣，主席貝克希望希望藉此活動鼓舞民眾主動關心網路環境，「尤其「網路三高（高隱私風險、高資訊壟斷、高訊息誤導）問題日益嚴重，期許集結眾人之力，一同捍衛網路之平等、開放與自由，打造更友善的網路未來。」

關懷文教基金會董事長暨終身志工李濤表示，透過 Firefox 路跑活動募集的善款，將運用於偏鄉孩童的教育資源以及潛能開發，雙方也將合作規畫網路環境相關課程，帶領孩子們深入認識網路健康。

Firefox公益路跑另以追擊賽方式，號召民眾獻愛心，現場由狐狸戰士引領3公里歡樂組及10公里挑戰組跑友，追擊網路三高配速員，跑友順利完賽並追過任一位網路三高配速員，即可協助捐出公益金額給關懷文教基金會。

田徑選手出生的體育甜心主播詹可旬，首度擔任網路三高配速員，她表示時常滑手機滑半天，社群平台始終出現網路廣告，自己也是網路三高問題的受害者，「這次擔任網路三高配速員，就是希望大家能重視網路使用安全與網路健康的重要性。」

2019 Firefox 公益路跑力邀「甜心主播」詹可旬 (左)、「籃球女孩」洗...
2019 Firefox 公益路跑力邀「甜心主播」詹可旬 (左)、「籃球女孩」洗菜 (右) 現身送愛心。圖／驊采整合行銷提供
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2019 Firefox 公益路跑跑友出發。圖／驊采整合行銷提供
2019 Firefox 公益路跑跑友出發。圖／驊采整合行銷提供
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2019 Firefox 公益路跑詹可旬（左起）、KKday全球營銷部品牌行銷總...
2019 Firefox 公益路跑詹可旬（左起）、KKday全球營銷部品牌行銷總監林家綝、Mozilla新興市場副總裁暨台灣分公司總經理梁永光、Mozilla基金會主席Mitchell Baker、關懷台灣文教基金會董事長及終身志工李濤、diadora行銷經理楊淑燕、輕適能營運長吳佳倫、籃球女孩洗菜。圖／驊采整合行銷提供
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