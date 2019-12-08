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帶舊傷征服柬埔寨 陳彥博220公里超馬賽摘冠

2019-12-08 15:13聯合報 記者曾思儒／即時報導

陳彥博在柬埔寨220公里超馬賽獲得冠軍。圖／陳彥博提供
陳彥博在柬埔寨220公里超馬賽獲得冠軍。圖／陳彥博提供
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我國超馬好手陳彥博通過傷勢考驗，在柬埔寨220公里超馬賽獲得冠軍，他感性說，謝謝沒有放棄的自己。

陳彥博10月才在約旦摘下冠軍，但高強度的賽事造成肌肉疲勞代償的慢性傷害，此行出發前3周，訓練時膝蓋內側還有明顯疼痛感，加上生活和工作有多瑣事和壓力，心情也受到影響，陷入煩躁和憂鬱的情緒，所幸接受醫師林頌凱檢查治療後狀況舒緩不少。

「第一天的賽程，我改變以往的作戰方式，從5分30秒開始慢慢熱身，確認膝蓋沒有問題之後，肌肉溫度、心律提高、抓到節奏後我才慢慢地、慢慢地往前追趕，但起跑後，看著前方選手瞬間拉開到看不見人影，確實焦急、按耐不住想立馬急起直追。」陳彥博分享，比賽過程中不斷告訴自己不要著急，經過20公里後跑感逐漸增加，「我試著把速度提高到4分20秒，30公里後，沒想到一個個慢慢追到前方的選手，維持到終點。」

第二天他維持同樣做戰策略，不料第三天在叢林小徑看不到賽道情況下，卻發生踩空意外，舊傷頓時刺痛一下，還好當下狀況不大，「但每天隨著公里數增加，到終點後，舊傷開始越來越不舒服，越來越緊繃帶著些微刺痛感，除了多加強伸展、放鬆，多休息，其實沒有什麼能多做的，也沒什麼能做的。」

陳彥博說，每天起床他都祈禱，希望能夠平安完賽，最後100公里進入暹粒，快撐不下去時又因柬埔寨路邊小朋友單純的笑容和陪跑，讓他獲得力量，最後得以完成賽事。

「每天到終點休息後，我都會安靜坐在一旁，看著與感受當地的生活，這裡有無法想像的純樸，因為簡單生活的快樂，深邃的瞳孔，你會有很深刻的感受。」陳彥博分享，在資訊爆炸的時代，大家已經最單純的快樂，「這10年，去了許多國家，處在富裕的世界裡，你會渴望追求更好的生活。處在貧困的國家中，你會感恩自己擁有的一切。」

他期許自己在不同賽事中持續感受，要滿足現狀，卻也要踏出舒適圈，同時謝謝賽事主辦單位和每一位選手，「也謝謝自己，沒有放棄。」

陳彥博

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