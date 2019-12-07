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定向越野／2019馬來西亞錦標賽 我累計2金3銀2銅

2019-12-07 17:11聯合報 記者林宋以情／即時報導

2019馬來西亞國際定向越野錦標賽，中華隊2天來戰果輝煌，共獲得2金3銀2銅。圖...
2019馬來西亞國際定向越野錦標賽，中華隊2天來戰果輝煌，共獲得2金3銀2銅。圖／中華定向越野協會提供
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2019馬來西亞國際定向越野錦標賽，12月6日在馬來西亞莎阿南市展開，由馬來西亞定向越野協會與瑪拉工藝大學主辦，中華定向越野代表隊於5日啟程前往馬來西亞參賽，與世界各國好手角逐菁英組獎牌與獎金，2天來戰果輝煌，共獲得2金3銀2銅。

大馬定向越野錦標賽是我國好手國際賽壓軸賽事，中華隊由中正大學資深教練陳俊民督軍，隊中均是國內屬一屬二菁英名將，包括男選手蔡朋憲、林冠宇，女選手黃敏惠、王俐晶及青年選手賴賢鴻、鄭凱懋，其中，王俐晶、賴賢鴻、鄭凱懋為中正大學學生，黃敏惠今年甫考上台北醫學大學醫學系，對於參加這項國際賽信心十足。

這是瑪拉工藝大學首次辦理國際級定向越野世界排名賽，分男、女21歲菁英組及41歲組，各組並設有優勝獎金，冠軍可得1000馬幣（約台幣8000元）獎金，亞軍700馬幣（約台幣5600元），季軍400馬幣（約台幣3000元）獎金，共有來自香港、新加坡、比利時、愛沙尼亞、日本、印尼及台灣等國家好手參賽。

比賽一連進行3天，6日與7日為短距離賽，大會今（7）日進行前二天賽事頒獎典禮，中華隊4位主將都站上頒獎台，蔡朋憲兩天賽事總和與世界排名賽男子菁英組金牌，今天在頒獎典禮上讓旗歌亮相2次，另外，王俐晶獲兩天賽事總和與世界排名賽女子菁英組2面銀牌及首日公開賽女子組銅牌，林冠宇獲首日公開賽男子組銅牌，黃敏惠獲首日公開賽女子組銀牌，總計4人包辦7面獎牌。

明（8日）為短距離接力賽，中華隊有望再添奬牌，中華隊預定9日結束賽事返國。

中華隊比利

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